Les spectateurs d'USAP - Lyon doivent confirmer leur présence

L'USAP reçoit Lyon, samedi soir, à Aimé-Giral et ne devra pas dépasser la jauge des 5000 personnes.

L'USAP et ses supporters

Les enceintes sportives ne doivent pas dépasser les 5.000 personnes jusqu'au 24 janvier. Cette mesure, pour le moment, ne concerne que le match de Challenge européen de samedi à 21 heures contre Lyon pour l'USAP.

Dans cette compétition européenne, les affluences sont moins importantes qu'en Top 14. En temps normal une affiche comme celle-ci aurait attiré entre 5 et 7.000 personnes. Pour que le stade se rapproche le plus du nombre de spectateurs autorisés, l'USAP s'organise.

Les abonnés et les partenaires sont prioritaires pour ce match. Ca représente plus de 6.000 personnes. Tous les concernés ont déjà reçu un mail et doivent d'ici mercredi soir confirmer leur présence au stade par retour de mail.

Selon le nombre de réponses, c'est à ce moment que le club catalan ouvrira la billetterie au reste du public.

Les autres mesures liées à la situation du moment restent d'actualité : port du masque obligatoire. Les buvettes « Canigou » et « Bodega » seront ouvertes mais les consommations devront se faire assis et l’accès à ces espaces sera régulé en fonction du nombre de places assises. Les autres buvettes (Méditerranée, Goutta, école de rugby, Chevalier) seront fermées.

Pour le moment, les rencontres suivantes ne sont pas concernées par cette jauge (contre Lyon en Top 14 et contre Toulouse) mais le club attend confirmation avant d'ouvrir la billetterie au grand public.