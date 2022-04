Les Sud-Africains choisissent Toulon comme camp de base pour la Coupe du monde de Rugby en 2023

Pour Toulon, ville où le rugby n'est pas un simple sport, mais une vraie religion, c'est tout un symbole d'accueillir les Sud-Africains pour cette coupe du monde de rugby qui se jouera dès fin août 2023. Les champions du monde en titre ont en effet choisi la Métropole toulonnaise pour installer leur camp de base pendant au moins un mois. L'annonce a été officialisée ce vendredi en début d'après-midi par Claude Atcher, le directeur général de France 2023, au coeur du campus du Rugby Club Toulonnais, en présence notamment de Hubert Falco, le maire de Toulon, et président de la métropole.

Claude Atcher est resté discret sur les trois villes qui ont été présentées au manager de l'équipe arc-en-ciel. Car à la fin, il n'en est resté qu'une. "_Quand le manager est venu visiter les installations, il a été extrêmement impressionné par la qualité des infrastructures du RCT (dont les Sud-Africains vont bénéficier pendant leur préparation et pendant la coupe du monde), par la ville, le climat. Le fait que deux joueurs Sud-Africains portent les couleurs de Toulon, ça a aussi pesé car ils ont été des ambassadeurs. Et la proximité de Marseille, car l'équipe jouera deux rencontres là-bas. C'était l'idéal_" résume le directeur général de France 2023.

L'écosse voulait aussi Toulon

Mais cette coupe du monde a déjà fait des déçus. Les Écossais voulaient eux aussi profiter des atouts toulonnais. Mais la position de championne du monde de l'Afrique du Sud lui a permis d'avoir l'avantage de facto.

Une chance inestimable que mesure Hubert Falco. "Quand une équipe se déplace, il y a des milliers de supporters qui se déplacent avec elle. Certes, les Sud-Africains vont jouer à Marseille, mais les supporters vont découvrir Mayol, le plus beau stade du monde, et notre belle rade" se réjouit le président de la métropole toulonnaise. Les retombées économiques sont difficilement chiffrables, mais il est question de plusieurs millions d'euros pour l'agglomération sur du court et du moyen terme, sans parler de l'image. 75.000 billets ont déjà été vendus en Afrique du Sud.

Les Sringboks devraient prendre leur quartier début septembre 2023 dans un hôtel 5***** de la Seyne-sur-Mer. Ils traverseront la rade en bateau pour rejoindre un embarcadère près de la piscine du port-marchand à Toulon où il est prévu qu'ils puissent profiter des installations, avant de filer au campus du RCT pour s'entraîner. Ils pourraient néanmoins arriver un peu avant pour passer quelques jours, peut-être à Porquerolles, pour participer à un stage de cohésion.

"On leur souhaite bonne chance pour cette coupe du monde, enfin jusqu'à la finale. Parce que là, ils finiront second, derrière la France" pronostique Hubert Falco. D'ici là, les Springboks et le XV de France auront l'occasion de se jauger le 11 novembre prochain, à Marseille pour un choc. Et souhaitons le, peut-être une répétition pour 2023.