"Les Sud-Africains veulent remporter la Champions Cup" prévient Yannick Bru

Yannick Bru, ancien talonneur du Stade Toulousain, a intégré le staff des Sharks de Durban après son bail du côté de l'Aviron Bayonnais. Avant de retrouver le Top 14 cet été avec l'écusson de l'UBB sur le torse, il a de belles échéances à vivre avec la franchise sud-africaine. Un huitième de finale de Champions Cup face au Munster ce samedi, et un potentiel quart à Toulouse face au club où il a joué près de 200 matches.

Yannick, comment les Sud-Africains ont abordé cette Champions Cup ?

J'ai pu mesurer l'appétit des Sud-Africains pour cette compétition. L'envie aussi de prouver qu'ils étaient légitimes puisque leur intégration à la Coupe d'Europe a fait couler beaucoup d'encre. Ils ont mis un point d'honneur à bien préparer cette compétition. On connait leur côté travailleur acharné lorsqu'ils s'intéressent à une compétition.

Il y a de l'intérêt pour cette compétition dans le pays ?

Au sein des staff et des équipes, oui. Il y a un appétit particulier des joueurs. Ils avaient besoin de renouveau dans leur compétition. Ils sont très motivés et particulièrement fiers. Il y a une approche qui me rappelle celle connue en France avec beaucoup d'implication. Le souhait c'est vraiment de remporter cette compétition. C'est très clair. Au niveau du public, je suis assez déçu. Hormis aux Stormers basés à Cape Town, l'engouement est très mesuré pour les autres villes. N'oublions pas que l'Afrique du Sud est un pays qui souffre. Cape Town est la ville qui s'apparente le plus à une capitale internationale et qui attire du public. Hormis ça, c'est très moyen.

Le réservoir de joueurs a l'air énorme dans ce pays...

Il y a un vivier incommensurable. Le rugby est le sport numéro un. Il est pratiqué à l'école de manière très intense. Les matches scolaires ou universitaires de haut niveau réunissent régulièrement plus de 15.000 personnes. Des coaches professionnels officient dans les écoles. Le rugby est partout. Cela génère des potentiels incroyables. Beaucoup ne peuvent pas immigrer à cause de la règlementation des JIFF qui est une bonne règlementation pour protéger nos sélections nationales. Si une règlementation comme ça n'était pas en place, ils seraient tous chez nous.

Le fonctionnement est différent ?

Pour un exemple concret, on ne peut intégrer les équipes des Sharks qu'à partir de 18 ans. Avant, on appartient à une école. On dispute les compétitions de l'école qui sont d'un niveau très élevé. On pratique le rugby tous les après-midi puisque les cours s'arrêtent à 14 heures. Les championnats scolaires sont diffusés à la télé. Après 18 ans, on intègre une académie comme celle des Sharks, des Bulls ou des Stormers.

Vous en garderez un enrichissement personnel ?

L'idée, au-delà de faire un break, c'était de comprendre comment ce pays qui est en difficulté économique est deux fois champion du monde. Quand on sait la puissance de l'économie du rugby en Europe. Je voulais voir comment ils arrivent à être compétitifs malgré des moyens très limités. J'ai en partie la réponse sur la densité du travail effectué.

Il faut savourer ces derniers mois alors...

On sent qu'on approche du dernier tour de piste. J'espère qu'on fera un tour de plus en Champions Cup. En URC, on va attaquer les phases finales dans trois semaines. Je profite à fond et j'espère que l'équipe va me fabriquer quelques beaux souvenirs.

Vous avez le temps de préparer votre arrivée à l'UBB ?

Si je vous disais non, je vous mentirais. Un projet comme ça demande de la préparation en amont. Deux-tiers de ma journée sont consacrés aux Sharks, le dernier à l'UBB. C'est souvent en février, mars et avril qu'on prépare l'équipe pour août prochain donc j'y passe pas mal de temps oui.

Propos recueillis par Vincent Pellegrini.