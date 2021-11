Les supporters de l'ASM Clermont Auvergne restent optimistes pour la suite de la saison du Top 14

"Si les supporters commencent à tourner le dos, ça ne vas pas aller en s'arrangeant", constat de James ce mercredi, fan de longue date de l'ASM. Même s'il regrette la dynamique moyenne des Clermontois en ce moment, il tient à rester optimiste. La 8ème place en Top 14 après 9 journées ? Elle va vite être derrière les jaunes et bleus selon plusieurs fans.

Au moins la phase finale

Sans parler de titre, ils sont nombreux à espérer au moins une qualification en phase finale. "La place dans les 6", qui devra être chèrement combattue d'ici la fin de saison. Sylvie aussi, mais comme James, elle pense que les Clermontois sont entrés dans une "année de transition". "On a besoin d'un renouveau, laisser plus de place à la jeunesse", lui répond James.

Il faudra donc relancer la machine au plus vite, après la défaite du week-end dernier contre l'UBB. Et ça commencera ce dimanche avec la réception de Toulon. Un match qui prend déjà une saveur particulière puisqu'une tête bien connue apparaîtra sur le banc des visiteurs. Franck Azéma, de retour au stade Marcel-Michelin après avoir officié pendant 11 ans en Auvergne et mis fin à son aventure cette année. "Je pense qu'il aura un bon accueil parce qu'il a quand même fait de grandes choses avec le club, et il ne faut pas l'oublier", lâche Clément.

En dehors des affaires du Top 14, certains supporters jaunes et bleus sont partagés cette saison avec le foot, dont l'équipe clermontoise goûte aussi à l'élite. "A la base je suis un footeux, mais je suis heureux de voir que les deux sports coexistent ici à Clermont", se réjouit Jean-Louis. "Je reste rugby évidemment, j'y suis allé une fois, je me suis fait chi** pendant 90 minutes. Mais je suis quand même les résultats du foot", conclut ironiquement James.