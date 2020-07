Les supporters de l'ASM rendent un dernier hommage à Eric de Crémières au stade Marcel-Michelin

Les obsèques d'Eric de Crémières ont été retransmises au stade Marcel-Mcihel en direct depuis la cathédrale de Clermont-Ferrand ce samedi après-midi. Environ 200 supporters ont répondu présent pour rendre un dernier hommage au président du club, décédé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Parmi les supporters présents, nombreux sont ceux qui ont un souvenir avec Eric de Crémières à partager, comme Eléonore, membre des Avernes de Lutèce : "C'était un président très proche des supporters, c'était le premier des supporters, et on a de nombreux souvenirs avec lui, lors des déplacements notamment où il venait toujours au verre de l'amitié."

Un président proche des supporters

La voix de Corinne se casse quand elle évoque ses souvenirs avec Eric de Cromières, "plus qu'un président, un copain, avec toujours un mot gentil". Supportrice depuis ses 8 ans, elle se souvient en particulier d'un déplacement à La Rochelle : "On était allés manger avec les supporters rochelais après le match, tous ensemble, et il était venu, dans la bonne humeur, j'ai même une photo avec trois amies et lui de ce soir-là."

Des cahiers de condoléances ont été disposés à l'entrée du stade pour les supporters. © Radio France - Théophile Vareille

Pour la plupart habillés aux couleurs du club, certains portant même un masque de l'ASM, les supporters ont pu suivre les obsèques en direct sur les grands écrans du stade Marcel-Michelin. Un grand silence a été respecté par le public pendant toute la cérémonie, avec seuls quelques applaudissements après chaque discours.

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, Laurent Wauquiez, président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Goze, président de la Ligue Nationale de Rugby ou encore le PDG de Michelin Florent Ménégaux, particulièrement affecté, ont pris la parole tour à tour. Le discours touchant de l'entraîneur de l'ASM Franck Azéma a par ailleurs été très applaudi.

La Banda de Cournon, présente dans les travées du stade, est ensuite venue clore la cérémonie au Marcel-Michelin, interprétant notamment "Ce n'est qu'un au revoir", avant de respecter une minute de silence.