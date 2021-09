Top 14 : les supporters de l'UBB ont rencontré le nouvel effectif au stade André Moga

Dans les gradins du stade André Moga, ce lundi, Arthur agite son drapeau bordeaux de l'Union Bordeaux Bègles. Il vient de finir sa journée d'école, et s'apprête à rencontrer, pour la première fois, ses joueurs de rugby préférés lors de la présentation officielle de l'effectif 2021/2022 aux supporters abonnés. Le jeune garçon a très envie de voir "Matthieu Jalibert", le demi d'ouverture. Samedi à 17h, ça sera une autre première fois pour lui : il ira au Stade Chaban-Delmas pour voir l'UBB jouer contre le Stade Français.

Après plusieurs minutes d'attente, les applaudissements retentissent dans le stade de Bègles. Christophe Urios, le coach de l'UBB, fait son entrée, et présente les joueurs en s'attardant un peu sur les recrues de l'été. Mais comme tous les autres, son esprit est déjà tourné vers la deuxième journée du Top 14, pour oublier la défaite de samedi dernier face au Biarritz Olympique (27-15).

à lire aussi Top 14 : L'UBB rate son entame de championnat à Biarritz

Le retour des supporters

"Amenez-vos cousins, vos tantes, on veut vous voir nombreux samedi", clame Christophe Urios après un peu plus d'une heure de présentation de son effectif et de son staff. La défaite à Biarritz a donné un goût de revanche à l'équipe, comme aux supporters du club. "On va oublier, et on sera là samedi. Le stade doit être rempli !", s'exclame un supporter.

Mais il règne surtout une atmosphère d'impatience. Pour la plupart, cela fait un an qu'ils n'ont pas mis les pieds dans un stade. Un homme d'une quarantaine d'années raconte qu'il "compte les minutes, même les secondes" avant le premier match de la saison au Stade Chaban-Delmas.