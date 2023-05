Les supporters de l'Usap en manque de bus pour aller à Grenoble

Combien de supporters de l'USAP feront-ils le déplacement à Grenoble samedi prochain ? 4.400 places leur sont réservées en tribunes, à l’occasion de l’access-match du Top 14 qui se jouera samedi prochain à 21 heures. Mais il y a un problème de taille : les clubs de supporters ne parviennent pas à trouver des bus disponibles pour faire le déplacement.

Plusieurs penyas affirment être « boycottées » par les compagnies de bus. Suite à des incidents lors du déplacement à Brive en février dernier, des transporteurs du département auraient fait savoir aux clubs de supporters qu’ils ne veulent plus les prendre en charge.

« C’est le match le plus important de l’année, c’est notre finale, et ce moment de fête est gâché à cause des autocaristes qui refusent de nous transporter », se désole Régis Fior, le président des Farfadets. Un plan B a été recherché du côté de la SNCF, « mais les délais sont trop courts ». Reste la solution de la voiture individuelle : « une aberration, à l’heure où l’on nous parle de transition écologique et de Plan climat ».

« A cause de quelques incidents lors du déplacement à Brive, tous les transporteurs ont décidé qu’on était des voyous », confirme Jean-Marc Pastoret, le patron des Barretines. La penya aurait de quoi remplir quatre bus, mais n’en a trouvé que deux pour l'instant. « Cela me fait bizarre de dire à des supporters qui sont abonnés chez nous depuis 20 ans : les gars, j’ai des places pour vous, mais pas de bus ».

Invité de l’émission 100% Usap ce lundi sur France Bleu Roussillon, Bruno Rolland, le directeur général du club catalan, assure s’activer en coulisses pour trouver des solutions, notamment auprès de son partenaire Keolis. « La problématique qui nous remonte, c'est aussi un manque de chauffeurs disponibles. Le déplacement à Grenoble nécessite deux à trois chauffeurs, pour respecter la législation sur les temps de repos. Et si ces compagnies utilisent leurs chauffeurs le week-end, ils ne peuvent plus assurer leurs obligations de transport scolaire le lundi…»

L'USAP espère trouver une solution avec ses partenaires et notamment les transporteurs mais il y a fort à parier que le nombre de bus au final soit insuffisant pour faire voyager tout le monde. Le club catalan table quand même sur 4 à 5000 fans pour soutenir le club dans le stade des Alpes.