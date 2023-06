Les supporters de Millas devront faire plus de route que prévu pour la finale

Les choix des stades pour les matchs de phase finale de rugby amateur sont souvent surprenants. Celui de la finale de Régionale 2 l'est clairement. Le but est normalement de trouver un lieu à mi-distance entre les deux villes. Il y a une centaine de kilomètres entre les deux sièges de Millas et de Corbières XV, pourtant les deux équipes auront plus de deux heures de route chacune pour se disputer le planxot à Lavelanet, dans l'Ariège.

Plusieurs stades étaient candidats pour accueillir la finale (Canet, Rivesaltes, Leucate notamment). Mais, selon le président de Millas André Faliu :" La Ligue et le club de Corbières en ont décidé autrement car si j'ai tout bien compris de la décision opaque de la désignation, Corbière ne voulait pas jouer à Canet par crainte de voir trop de Catalans dans le stade, dommage pour tout le monde. On ira jouer à Lavelanet et les Millassois seront présents au rendez-vous. On pensait jouer dans le coin, si ça avait été à Canet par exemple, je pense que les supporters des deux équipes auraient largement pu remplir le stade et faire une belle fête."

Pour les finances du club, ça a aussi un impact

Il est clair qu'à Canet, cette finale aurait attiré plus de monde que les supporters des deux équipes. Pour Corbières, le déplacement représentera deux heures de bus environ, par l'autoroute, pour Millas ce sera un peu plus en passant par la haute-vallée de l'Aude et ses routes sinueuses.

La bonne nouvelle pour Millas est que deux bus pour les supporters ont déjà été réservés. Un seul était disponible lors de la demi-finale.

L'autre mauvaise nouvelle pour l'US Millas sur ce choix de lieu de finale concerne les finances. Les joueurs et le staff devront prendre la route de l'Ariège, samedi : "Deux heures et demi de petites routes, c'est compliqué à faire un matin de match. On devra partir la veille. Pour un club comme nous qui compte ses sous, ça fera des dépenses supplémentaires avec de la mise au vert, de la restauration, de l'hébergement."