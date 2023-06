Les supporters du CA Brive seront-ils aux abonnés absents ?

Au lendemain de la présentation par les dirigeants de la saison du CAB relégué en Pro D2, la billetterie des abonnements a rouvert ce mardi. Un enjeu de taille pour le club briviste qui aura plus que besoin du soutien de ses supporters pour, et c'est l'ambition affichée, remonter en Top14 dès l'année prochaine.

"Il faut soutenir le club, quoiqu'il arrive. On est supporters de cœur et quelque soit les circonstances on reste". Les premiers supporters à prendre, ou plutôt reprendre leur abonnement ce mardi matin affichent bel et bien leur soutien et leur fidélité aux couleurs du CA Brive.

Et quand on n'aime on ne compte pas rajoute Annie venue s'abonner avec son mari : "Nous avons fait l'aller-retour Allassac-Brive parce qu'il nous manquait un papier."

Des supporters fidèles qui croient à une remontée en Top14

On s'abonne, comme Jean-Claude, même si on ne sait pas trop à quoi s'attendre de la nouvelle équipe : "Quelques recrues ont l'air pas trop mal, bon il manque peut-être encore un ou deux piliers , peut-être un 10 et l'entraîneur des arrières"

Tant pis si les stars de la saison passée sont parties, que ces nouvelles recrues sont moins connues. Les stars ne font pas forcément les grandes équipes. "Il y a des individualités et il y a l'équipe. C'est le problème de l'entraîneur de faire prendre la mayonnaise. C'est bien beau d'avoir des individualités, mais souvent ça ne suffit pas", se dit Jacques, qui croit tout à fait en la remontée en Top14 dès cette saison, "c'est déjà ce qui s'est produit dans le passé, donc il n'y a pas de raison, avec la volonté qu'il y a".

Les dirigeants et les joueurs du CAB pourront donc compter sur les encouragements des supporters qui seront bien présents dès la reprise de la saison le week-end du 19 août.