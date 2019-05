Les supporters du CAB se sont levés tôt pour avoir leur place pour la finale face à Bayonne

Brive-la-Gaillarde, France

Au moment de l'ouverture des guichets à 9h la file d'attente faisait près d'une centaine de mètres. "Comme lors des Brive-Clermont à la grande époque" se rappelle Mickaël le responsable de la billetterie. Et certains étaient venus tôt pour être sûrs d'avoir leur billet pour la finale de dimanche. Yves faisait partie des premiers arrivés "à 6h" dit-il en précisant qu'il vient de Sarlat, à une heure de route environ. "C'est pas grave ça. Quand on aime on ne compte pas !"

Les plus mauvaises places

Mais beaucoup avouent leur mécontentement. D'abord parce qu'il n'y a que 4000 places pour les supporters. Ensuite parce que la finale a lieu à Pau, très près donc de Bayonne. Et parce que "Bayonne a été avantagée" selon Cyrille, puisque l'Aviron Bayonnais jouait plus tôt que Brive en demi-finale et "dès le samedi soir ils ont pu prendre les places qui restaient sur le site de la FFR". Résultat pour beaucoup les Brivistes n'ont à acheter que les plus mauvaises places. "On n'a que des places derrière les poteaux, c'est lamentable" s'insurge Gérard. "Qu'on nous donne que des pesages alors qu'on est nous à plus de 400 kilomètres je trouve ça scandaleux" ajoute Patricia". La billetterie du CAB est ouverte jusqu'à vendredi, s'il reste des places d'ici là.