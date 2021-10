Les supporters de Castres plus que prêts pour le derby contre Toulouse

"Un match pas comme les autres" ce samedi à Ernest Wallon. Pour la huitième journée de TOP 14, le Stade Toulousain reçoit son meilleur ami/ennemi, le Castres Olympiques ce 23 octobre à 21h. Ambiance garantie dans les tribunes, et sur le terrain aussi puisqu’en avril, la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, Castres l'a emporté à la maison 26 à 24.

"On va jouer la meilleure équipe de France, d'Europe et peut-être même du monde."

Pour les Castrais, après la première défaite de la saison des stadistes, c’est le meilleur moment pour venir à Toulouse. Alors que les Rouge et Noir se sont inclinés à Lyon (25-19) le CO s’est lui rassuré la semaine passée en battant Biarritz à Pierre Fabre (38-20). David Darricarrère, l'entraîneur des arrières du CO, sait que ce match face à Toulouse est particulier. Il espère que ce derby de l'Occitanie tournera en la faveur de son équipe. " On prépare notre match de la meilleure des façons, sans se mettre une pression particulière. Cette notion de derby on la connaît, les joueurs aussi. On a travaillé de la même façon en essayant d'élever le curseur à tous les niveaux, que ce soit dans la concentration ou dans la préparation individuelle. On va jouer la meilleure équipe de France, d'Europe et peut-être même du monde. Pour eux, les toulousains, c'est un match important, à domicile après une défaite. Cela va se jouer à guichets fermés. L'engouement pour ce derby, il est autant castrais que toulousain. Mais c'est vrai que les supporters castrais donnent une note de ferveur encore plus grande."

David Darricarrère, l'entraîneur des arrières du CO. © Radio France - SM

"Des supporters toulousains avec un melon incroyable"

Ce derby, c’est le premier avec des supporters depuis longtemps. Ils seront très nombreux à faire le déplacement du Tarn pour encourager le CO. Des supporters castrais qui ont cette fâcheuse impression que les Toulousains pensent avoir tout gagné. "Ils se la pétent. Au CO , les jouuers sont moins des crâneurs" dit Simone tranchante. Sylvian lui nuance "Les joueurs du Stade n’ont pas le melon. Ce sont les supporters qui ont eux un melon incroyable. Avec trois titres pour les jeunes de ma génération, ils pensent être le meilleur club. Mais nous aussi on est un grand club. Avec ici tout un territoire, toute une ville qui défend ses valeurs. Toulouse c’est un club historique. Mais c’est devenu un club avec de l’argent… Alors que Castres c’est un rugby terroir, très poche de ses supporters et de sa population."

" Beaucoup de Castrais à Toulouse"

Et tous les Castrais de rappeler que si Toulouse est bon « c’est parce qu’il y a un bon nombre d’ancien Castrais qui y jouent. " En novembre 2020, lors du dernier derby à Ernest-Wallon, les toulousains ont concédé un match nul 16-16. Les Tarnais ont gagné 6 des 9 dernières confrontations.