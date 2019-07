Les supporters du Montpellier Rugby confiants pour la nouvelle saison

Montpellier, France

Les rugbymen montpelliérains préparent leur saison. Les joueurs du MHR sont en plein préparation physique. Lundi après-midi, les supporters étaient conviés à l'entraînement au stade Yves Bechu, derrière le GL Stadium. Après l'arrivée il y a quelques semaines d'un nouveau coach, Xavier Garbajosa, en provenance de La Rochelle, les supporters sont confiants pour la saison à venir.

"Il va amener ce jeu qu'il avait mis en place à La Rochelle, c'est à dire un jeu de passes, un jeu rapide, où ça va très très vite", se réjouit Carine. Un peu plus loin, Christian aussi voit dans l'arrivée d'un nouvel entraîneur un renouveau. "Rentrer dedans et avancer, c'est efficace, certes, mais peut-être que cette année, on verra un peu plus de jeu ouvert."

Et puis il y a aussi la performance des joueurs à l'entraînement pour se rassurer. En tribune, Jean-Luc est impressionné par le niveau affiché. "Là ça joue ! Il y a beaucoup de passes, des contacts, du jeu... Ça peut aller loin. S'ils jouent comme ça en match, ça peut aller très loin."

Premier test pour Xavier Garbajosa à Castres le 24 août pour le début de la saison.