Les supporters du RCT demandent des explications au président Bernard Lemaître

C'est "l'incompréhension" chez les supporters du Rugby Club Toulonnais ! Alors qu’ils auraient dû savourer la victoire de samedi dernier face à Bordeaux 21 à 18 (1ère victoire depuis novembre 2021), ils ont surtout du mal à digérer l’annonce des départs, en fin de saison, de Louis Carbonel (Montpellier, non officiel) et d’Eben Etzebeth (retour en Afrique du Sud pour raisons personnelles).

Les supporters parlent d'un "mauvais timing" car le club, 13ème au classement avec 2 matchs en retard, a besoin de sérénité pour sauver sa place en Top 14. Les Fils de Besagne, Les Mordus et les Z'acrau du RCT demandent, dans des lettres ouvertes, des explications au président Bernard Lemaître.

Comme les autres présidents d'associations de supporters, Patrick Fornet des Mordus, se dit surtout "choqué" par l'annonce du départ de Louis Carbonel, dont le contrat s'achevait en 2024. "C'est un pur produit de la formation toulonnaise, un enfant de Mayol, le chouchou du public... et on le pousse vers la sortie ! C'est incompréhensible et inquiétant ! On nous doit des explications " confie Patrick Fornet.

Projet sportif basé sur la formation ?

Julien Perpère des Fils de Besagne renchérit : "La direction du club nous rabâche depuis plusieurs mois que le projet sportif du RCT est basé sur la formation mais on se sépare des meilleurs Toulonnais, on ne comprend plus, c'est un désastre !" Emmanuel Bielecki, président des Z'acrau du RCT, se demande si "le président a changé son fusil d'épaule ? Il en a le droit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais il faut en informer les supporters, nous devons comprendre ce qu'il se passe. D'autant que ce remue-ménage intervient au mauvais moment : quand le club a besoin de sérénité dans un moment difficile!"

Bernard Lemaître s'expliquera mercredi devant les journalistes. Une conférence de presse est prévue en fin de matinée mais les associations de supporters espèrent qu'elles seront reçues rapidement par le président du Rugby Club Toulonnais.

