Les supporters du Stade Rochelais, champion d'Europe, à la conquête du maillot étoilé

Depuis le début de la semaine, c'est l'effervescence dans les boutiques et sur le site internet du club vainqueur de la Champions Cup de rugby. La chasse au maillot collector ou au tee-shirt estampillé "Champions d'Europe 2022" est ouverte. Mais il va falloir être réactif... et patient.

Le Stade Rochelais a décroché la lune. Les supporters courent désormais après l'étoile ! Depuis le sacre européen des Maritimes, les supporters se sont mis en quête des maillots et autres tee-shirts floqués de l'étoile de champions d'Europe. Les boutiques du club sont assaillis de demandes. Celle du centre-ville, récemment ouverte à deux pas du vieux marché ne déroge pas à la règle.

Le club avait anticipé cette fièvre jaune et noire en accordant une journée de repos aux employés de la boutique. Un peu de répit avant le rush. Très souvent, la même question revient dans la bouche des fans : à quand la mise en vente du maillot étoilé ? Et bien, il va falloir être patient et attendre la nouvelle collection cet été.

Les tee-shirts...

Si le responsable des boutiques du Stade Rochelais mesure l'impatience des supporters quant au futur maillot, il confirme le club fait au mieux en coordination avec son équipementier officiel (Adidas). Ils vont déjà pouvoir acheter les premiers tee-shirts "collector" dès cette semaine. "Le tee-shirt qu'on sort ce jeudi est celui porté par les joueurs et le staff dimanche lors de la parade sur le vieux port", précise Stéphane Drelon. "On a augmenté nos commandes ce matin (mardi) de 20 à 30%. Pour commencer, on en aura qu'une quantité limitée en boutique. Si on en a 300, ce sera déjà pas mal, mais pas de panique. Les gens pourront le commander, on va être livré dans les 15 premiers jours de juin".

...en attendant les maillots

Martine et son mari Jacques arpentent la boutique tout en longueur de la rue des Merciers. Ce sont des habitués. Et pour cause, ils sont abonnés et ont juré fidélité au Stade Rochelais il y a une dizaine d'années. "On vient juste pour l'étoile, sinon on est déjà bien équipé.". Même réponse de Stéphane Drelon, "normalement, ce sera pour juillet avec la nouvelle collection, le maillot étoilé sera en boutique". Réaction teintée d'humour de Jacques, "attendre aussi longtemps, ce n'est pas vivable (rires)."

Pas de quoi décourager Martine, qui a de la suite dans les idées, "comme on a déjà pas mal de maillots, on est aussi passé par la boutique pour savoir si on pouvait acheter uniquement l'étoile pour la coller, la broder ou la coudre." Mais aucune étoile filante non plus dans les rayons. Pour l'instant, il faut se contenter d'entretenir celles qui brillent depuis samedi dans les yeux de chaque supporter. C'est déjà énorme. Quoi qu'il en soit, l'été sera chaud... dans les tee-shirts et les maillots.

Pas encore de maillot étoilé en vente dans les boutiques du Stade Rochelais © Radio France - Eric Le Bihan

Les points de vente du Club

Boutique - Zone Commerciale Beaulieu Puilboreau & Retraits Boutique en Ligne

Adresse : 1 Rue de Libération - ZAC de Beaulieu - 17138 Puilboreau

Numéro : 05 46 69 27 63

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h

Boutique - Centre Ville La Rochelle

Adresse : 60 rue des Merciers - 17000 La Rochelle

Numéro : 05 46 45 24 47

Horaires d'ouverture : le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h

Boutiques - Stade Marcel Deflandre

27 avenue Maréchal Juin - 17 000 La Rochelle

ouvertes les jours de match

Boutique en ligne

Effectuez vos achats, 7j/7, 24h/24, sur la la boutique en ligne.