Les supporters du Stade Toulousain veulent un boycott de la Coupe d'Europe

Comme le président Didier Lacroix et les joueurs, les supporters du Stade Toulousain n'ont pas digéré l'annulation du match de Champions Cup face à Cardiff ce weekend. Même s'il y a qualification in extremis en huitième de finale (réponse ce dimanche), le désamour est total.

Le Stade Toulousain devrait, sauf improbable scénario, éviter une élimination dès la phase de poule de la Champions Cup. Une qualification ric-rac, plombée par la décision de l'EPCR qui fait couler beaucoup d'encre depuis trois jours. Le Stade Toulousain a de fortes chances d'être au rendez-vous des huitièmes de finale face au Racing ou l'Ulster) mais les supporters ne veulent plus entendre parler de cette Coupe d'Europe.

"Il faut arrêter les conneries"

"On n'est pas traité comme un champion d'Europe mais comme un club qui ne s'est pas s'adapter d'une semaine à une autre. Il vaut mieux se concentrer sur notre Top 14 et avoir des internationaux en pleine forme pour l'équipe de France. Je pense que ça fera réfléchir un peu les instances. Si les Anglais veulent la jouer ensemble, qu'ils le fassent. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, tous les ans les clubs français sont traités comme ça. Toulon, Montpellier... Tout le monde est passé à la moulinette. Quand on change les règlements toute les semaines, c'est que c'est truqué. C'est comme si dans une course de chevaux, on en faisait courir trois et que le quatrième on lui enlevait un sabot. Il faut arrêter les conneries un peu", enrage Jean-Marc Arnaud président de la plus importante association de supporters du Stade Toulousain "Le Huit".

L'association a d'ailleurs réuni des supporters toulousains ce samedi à Ernest-Wallon pour évoquer la situation en coupe d'Europe. Par ailleurs, une pétition en ligne a déjà recueilli près de 3.000 signatures en 24 heures.

Huitièmes au printemps

Toulouse doit attende les derniers matches de ce dimanche pour être certain de voir les huitièmes de finale, qui se joueront sous la forme d'un aller-retour, et prévus les weekends des 9 et 16 avril.