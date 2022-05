Les Toulonnais ont souffert mais sont qualifiés pour les demi-finales de la Challenge Cup

Il fallait avoir le cœur bien accroché ce dimanche après-midi à Mayol. Devant 11 300 supporters, les Toulonnais se sont certes imposés en quart de finale de la Challenge Cup mais que ce fut difficile. Au terme d'une rencontre tendue et pleine de suspens, le RCT a fini par s'en sortir 19-18 face à une très bonne équipe du London Irish.

La 35ème minute : le tournant

Bousculés, étouffés par la pression anglaise, les Toulonnais encaissent un 10-0 dès le début de la rencontre. Le tournant intervient à la 35ème minute et un échauffourée entre le demi de mêlée Baptiste Serin et un joueur anglais. Tous les deux écopent d'un carton jaune et la rencontre est arrêtée quelques minutes, le temps de l'arbitrage vidéo. Juste après ce fait de match, le RCT semble transformé et enfin dans son quart de finale. Poussée par Mayol, l'équipe n'est plus la même au retour des vestiaires. Agressifs et conquérants, les hommes de Franck Azéma reviennent au score et passent devant grâce à un essai du capitaine, Charles Ollivon.

Mais les Anglais ne lâchent rien. Ils reviennent même à un point, à sept minutes de la fin suite à un essai sensationnel d'Henry Arundell. Parti de son camp, le jeune anglais va courir tout le terrain et aplatir dans le camp adverse. Malgré cette frayeur, Toulon tient bon et se qualifie pour les demi-finales. Rendez vous désormais samedi prochain à 21h à Mayol face à un redoutable adversaire : les Anglais des Saracens. Dans l'autre demi-finale, Lyon recevra un autre club anglais, Les Wasps.