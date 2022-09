Les Toulousains Laure Sansus et Antoine Dupont élus meilleurs internationaux français

Organisée lundi soir à l'Olympia à Paris, la 18e Nuit du Rugby a rendu ses verdicts pour récompenser les joueurs, joueuses, staffs et arbitres qui ont illuminé la saison 2021-2022, élus par leurs pairs.

Non pas un mais deux demis de mêlées récompensés

Si Antoine Dupont a du passer sa statuette de ''Meilleur joueur du Top 14'' l'année dernière au troisième-ligne centre anglais du MHR, Zach Mercer, le demi de mêlée du Stade et du XV de France a été élu meilleur international français.

"Cela fait toujours énormément plaisir de recevoir des prix. Ça nous replonge dans cette saison incroyable qu'on a vécu avec l'équipe de France. Le match face aux Blacks, le Grand Chelem, finir à la maison contre l'Angleterre. Ces souvenirs on les gardera à vie et ça fait plaisir du pouvoir y repenser ce soir. La transition est toute faite. Quand on parle de la saison prochaine, on parle même pas du Six Nations. Même s'il va arriver très vite, mais tout le monde pense à la Coupe du monde parce qu'elle aussi va arriver très vite. Et c'est l'événement que tout le monde attend. Déjà là, mais depuis tant d'années qu'on ramène le trophée à la maison, donc on sait ce qui nous reste à faire."

Côté féminin, la demie de mêlée du Stade Toulousain, Laure Sansus a elle aussi été élue ''Meilleure joueuse du XV de France''. Elle en a profité pour envoyer un message de remerciements en visio depuis la Nouvelle-Zélande où les Bleues préparent la Coupe du monde (coup d'envoi le 8 octobre).

Pas de trophée en revanche pour Ange Capuozzo

Petit déception quand même car on attendait aussi Ange Capuozzo dans la catégorie "révélation" ou le néo-Toulousain est devancé par le néo-Montpelliérain Léo Coly. Le demi de mêlée du Stade Montois décroche aussi le prix de meilleur joueur de Pro D2.

Le palmarès complet :

Meilleur joueur du TOP 14 : Zach Mercer (MHR)

Meilleur joueur de PRO D2 : Léo Coly (Stade Montois)

Meilleur staff TOP 14 : Montpellier Hérault Rugby

Meilleur staff PRO D2 : Stade Montois

Révélation : Léo Coly

Meilleur international français : Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Meilleure internationale française : Laure Sansus (Stade Toulousain)

Meilleur arbitre : Mathieu Raynal

Plus bel essai : Thomas Berjon lors de la 21e journée de TOP 14 (Stade Rochelais)