Les treizistes d'Ille-sur-Têt rêvent de gloire

A Ille-sur-Têt, le XIII est le sport roi. Dans ce berceau, l'équipe locale régale. Après avoir gravi les échelons et les divisions à vitesse grand V les dernières saisons, voilà Ille XIII aux portes de l'Elite 1 et surtout à 80 minutes d'un sacre en Elite 2. La commune est en fête et vibre ce week-end derrière ses rugbymen.

Au moins trois bus et des dizaines de voitures particulières vont se diriger vers Pamiers, lieu de la finale. "On attend plus de 500 supporters, explique le président du club Eric Sibieude, déjà on a vendu 300 maillots. C'est historique pour Ille, sur super pour les joueurs. On va déplacer du monde en espérant que la fête sera belle à Pamiers."

Sportivement, Ille réalise une belle saison et a terminé leader de l'Elite 2 avec seulement deux défaites. Il faut maintenant gérer la pression avant ce match "On va essayer d'aller chercher quelque chose pour le club, précise le coach Alexandre Pagès. On ne va pas se mettre la pression avant de rentrer dans le vestiaires dimanche. On va tout faire pour enlever la pression. C'est une très belle aventure et faut aller chercher la victoire maintenant."

"Tout le village est derrière nous"

Les joueurs justement doivent se détacher de cette pression, eux qui ont si bien fait les choses cette saison. L'important sera aussi de garder la tête froide devant tous les supporters, les amis et la famille : "Ca fait 26 ans que je joue au rugby à XIII et c'est ma première finale, raconte le joueur Théau Traquini. Ca fait vraiment plaisir de jouer une finale surtout à ce niveau."

Se servir de cette ambiance et de cette motivation pour décrocher le titre, c'est aussi la motivation du joueur Hugo Borras : "C'est excitant, c'est l'acheminement de toute une saison, y'a de la pression, on sent que le tout le village est derrière nous, on va essayer de gagner pour donner de la fierté à tout le monde."

Pour Ille XIII, il y a un titre en jeu mais il y a aussi une montée en Elite 1. Avec son budget de 130.000 euros, le tout petit club va quand même certainement tenter de se faire une place dans l'élite : "On va discuter pour savoir si on accepte la montée, mais on est fous à Ille. ce sont les joueurs qui décideront si on monte ou non. S'ils font un effort de leur côté, on en fera un aussi du nôtre."