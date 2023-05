Les treizistes d'Ille-sur-Têt, sacrés champions de France Élite 2

Cette année le bouclier est bel et bien pour eux. Le club d'Ille XIII s'est imposé ce dimanche, 25 à 18 face à Villefranche-de-Rouergue, à Pamiers (Ariège). Les treizistes sont champions de France Élite 2. Après une demi-finale qui leur avait échappé d'un point l'an dernier, les Illois ont pris leur revanche et ramènent le bouclier avec eux.

ⓘ Publicité

"On va faire une fête à Ille-sur-Têt pour remercier tout le monde"

"Je revis" lâche Erice Sibieude, président du club, passé par toutes les émotions pendant le match. Après une première mi-temps concédée aux Loups de Villefranche 12 à 2, Ille XIII a su revenir au score 18 à 18 pour s'imposer dans les dernières minutes avec un ultime essai entre les poteaux. "C'est l'aboutissement d'une saison qui a été un peu galère pour trouver les sponsors et amener ce groupe jusque-là, mais au final ça donne ça : cette rébellion en seconde mi-temps. À Ille-sur-Têt, les gens ont du cœur et font tout pour Ille XIII et là, les joueurs leur ont rendu."