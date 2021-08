Biarritz Olympique : le président du rugby amateur dénonce un "putsch"

Dans une lettre adressée aux adhérents et bénévoles de l'association BO Rugby, son président dénonce des pressions et manipulations. Sébastien Beauville parle d'une fronde en interne et met en cause Jean-Baptiste Aldigé, le président de la SASP Biarritz Olympique Pays Basque.

L'incendie redouble entre dirigeants du Biarritz Olympique rugby. Sébastien Beauville, le président de la section amateur, s'est fendu d'une très longue lettre aux licenciés, parents, dirigeants et éducateurs. Il y dénonce les pressions et manipulations dont se rendrait coupable Jean-Baptiste Aldigé, le président de la SASP, pour faire démissionner le bureau en place. Il s'alarme également d'une "fronde" en interne, "organisée par un individu sous influence". Il annonce la tenue d'une assemblée générale extraordinaire courant septembre.

"Nous faire démissionner"

L'objectif affiché par le président de l'association est d'informer les 450 licenciés et bénévoles de "ce qu'il se passe réellement au club". Sébastien Beauville, qui se dit fatigué par des mois de lutte, reconnait qu'il s'agit aussi de compter ses soutiens face à une tentative de putsch "afin de nous faire démissionner".

Le dirigeant parle en effet d'"une fronde à l'intérieur de l'association". Elle serait menée par une personne extérieure au bureau et soutenue par d'anciens joueurs et dirigeants notamment. Si Jean-Baptiste Aldigé n'est pas directement nommé comme étant l'influenceur, c'est tout comme. Le patron de la section amateur parle "d'une nouvelle stratégie" pour obtenir le départ du bureau de l'association.

Le barrage à une délocalisation comme déclencheur

Le conflit a démarré fin février. Date à laquelle, Sébastien Beauville et son équipe ont adressé un refus catégorique et public aux patrons de la SASP. Le refus de céder au secteur professionnel le numéro d'affiliation du Biarritz Olympique à la Fédération Française de Rugby. Le sésame, détenu par l'association, qui permet à un club de pouvoir disputer des compétitions. Sans lui, impossible pour le BO de se délocaliser dans la métropole lilloise comme menacent de le faire Jean-Baptiste Aldigé et la famille Gave, propriétaire de l'entreprise BOPB.

Depuis ce refus, selon Sébastien Beauville, la SASP ne verse plus aucune somme à l'association. Pourtant, en vertu d'une convention signée entre les structures professionnelle et amateur, elle doit payer le coût de fonctionnement du centre de formation, gérée par l'association - entre 450.000 et 500.000 euros par an selon le président de cette dernière - et 5% des recettes de partenariat, soit environ 100.000 euros par an, estime le dirigeant bénévole.

La SASP met la pression

Ce sont ainsi près de 160.000€ qui n'ont pas été versés comme convenu par Jean-Baptiste Aldigé au 30 juin 2021, selon les constatations de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, écrit Sébastien Beauville.

Selon lui, "le président de la société professionnelle a conditionné le paiement de cette somme au départ de l'équipe dirigeante de l'association". Deux lettres de mise en demeure de payer ont été envoyées à celui-ci et la section amateur a saisi la Fédération Française (FFR) pour qu'elle organise une réunion de conciliation.

Sébastien Beauville accuse également son alter ego de la SASP d'avoir "demandé notre tête (le bureau) en contrepartie de la reprise des discussions autour du projet Aguiléra". Sans succès pour le moment. D'où, selon lui, le changement de stratégie : une fronde en interne, après le débauchage de plusieurs salariés de l'association et les pressions. Des pressions qui n'auraient pas cessées et s'intensifieraient ces dernières semaines, affirme le président de la section amateur.

Une assemblée générale décisive ?

Dans sa longue lettre, il expose toutes les actions et avancées que son équipe dirigeante aurait réalisées depuis son élection il y a 2 ans. Il affirme notamment que les deux derniers exercices comptables se sont achevés sur un net excédent : un "bénéfice de 68 115€" en 2019-20 "et un deuxième exercice 2020-21 positif avec un bénéfice de 106 387€" alors que selon lui, Jean-Baptiste Aldigé clame publiquement que l'association est en déficit.

Une bataille qui pourrait être arbitrée par la justice si le président de la SASP ne verse pas les sommes prévues par la convention. A moins que le "putsch" présumé au sein de l'association ne règle le sort de Sébastien Beauville dans les prochaines semaines. Ce dernier annonce la tenue d'une assemblée générale extraordinaire courant septembre : "cela sera aux membres de l'association de voter et de décider de l'avenir de l'association."

L'intégralité de la lettre de Sébastien Beauville