Lewis Tierney prolonge aux Dragons Catalans

Perpignan, France

Les Dragons Catalans préparent déjà l'avenir. L'ailier Lewis Tierney s'est engagé avec le club pour deux saisons supplémentaires.

Agé de 24 ans, l’ailier international écossais restera catalan jusqu’à la fin de la saison 2021. Une suite logique selon l'entraîneur Steve McNamara : "Depuis son arrivée en prêt en 2017, Lewis s’est totalement investi pour améliorer ses performances et celles de l’équipe. Nous sommes très heureux qu'il ait accepté de prolonger son contrat avec nous et nous sommes impatients de le voir poursuivre sa progression."

Il était arrivé en cours de saison 2017 et s'était très vite imposé au sein de l'effectif des Dracs. Lewis tierney avait été prêté par son club formateur de Wigan.

Depuis son arrivée, il a inscrit 18 essais en 56 rencontres disputées. Lewis Tierney a déjà un joli palmarès entre la Super League gagnée avec Wigan en 2016 et la Cup avec les Dragons en 2018.

L'ailier écossais ,qui aura de la concurrence à son poste et notamment celle de la révélation du moment Arthur Romano, n'a pas hésité à rester : "Je suis très heureux dans ce club. J’aime la vie ici et je suis ravi de rester pour quelques années de plus."

Les Dragons Catalans, actuellement quatrièmes de la Super League, joueront dimanche à Leeds.