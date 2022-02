Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : le milieu ukrainien Ignatenko "est arrivé en pleurs", raconte David Guion

Danylo Ignatenko n’a quitté l’Ukraine et Donetsk que depuis trois semaines. Depuis le milieu de terrain né à Zaporija, à quelques centaines de kilomètres à l’ouest du Donbass, évolue aux Girondins de Bordeaux et la guerre a éclaté. Ignatenko a également évolué à Marioupol, une ville qui est actuellement la cible des bombes russes. Ce vendredi, son entraîneur évoque un joueur très affecté, « arrivé en pleurs à l’entraînement ». D’après le technicien girondin, la famille d’Ignatenko devait le rejoindre en Gironde dans les jours à venir.

Le nouveau coach bordelais a demandé à ses joueurs de lui témoigner leur soutien. «On a discuté ensemble avec Dany, il a sa famille sur place, elle devait arriver ici le 1er mars. J'ai demandé à tous les joueurs d'avoir de l'écoute."

Le nouveau capitaine Josuha Guilavogui a aussi évoqué la situation en conférence de presse. "On ne sent rend pas compte de la chance d’être dans un pays en paix. Quand vous avez un coéquipier qui arrive à l’entraînement et qui est vide et collé à son téléphone, ça vous marque."

Concernant la participation possible d’Ignatenko au match de ce dimanche, David Guion reste prudent : « Avec Danylo, c’est au jour le jour, c’est difficile de répondre ».