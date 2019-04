Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux enfoncent l'OM (2-0)

Bordeaux a mis fin à pratiquement deux mois de disette en dominant ce vendredi son meilleur ennemi grâce à Kamano et de Préville. Un premier succès de prestiqe pour Paulo Sousa et un record qui se poursuit.

Bordeaux, France

Joe Da Grosa a vécu son premier Bordeaux - Marseille et il a dû apprécier. Dans une belle ambiance, les Girondins, intelligents et efficaces, ont retrouvé la victoire qui les fuyait depuis le 17 février. Ils prolongent d'une année supplémentaire leur série d'invincibilité à domicile face à un OM qui enchaîne un troisième résultat négatif et perd des points précieux dans la course à l'Europe.

Le réalisme était bordelais

Pas de round d'observation dans ce match. De Préville tente sa chance d'entrée, Kamara lui répond d'une tête qui oblige Costil à une parade réflexe. L'OM a le ballon mais c'est Bordeaux qui se créé une grosse occasion. Briand récupère un ballon cafouillé par la défense mais Mandanda fait l'arrêt qu'il faut (23ème). Quatre minutes plus tard, sur un centre anodin Radonjic touche le ballon de la main. Kamano inscrit sur penalty son 10ème but en Ligue cette saison (1-0, 27ème).

La pause arrive sur ce score après un dernier arrêt de Costil sur une reprise à bout portant de Strootman. La reprise est olympienne avec Radonjic qui de la tête puis d'un ciseau retourné et enfin d'une demi volée lointaine ne trouve pas le cadre. A 20 minutes de la fin, Garcia fait entrer Balotelli. Mais dans la foulée, Bordeaux double la mise sur un contre conclu par de Préville (2-0, 70ème). Seule ombre au tableau de cette soirée de gala, l'expulsion de Pablo pour un coup imaginaire sur un Balotelli bien trop nerveux à l'image de son équipe.

Précieux et increvable Nicolas de Préville

L'ancien Lillois a confirmé son titre de meilleur attaquant des dernières semaines. Il a commencé son match par une bonne frappe lointaine après être rentré intérieur. Une entame qu'il lui a valu un surcroît de surveillance et donc quelques fautes grossières côté marseillais. Positionné sur le flanc gauche de l'attaque girondine, il s'est montré disponible, n'a jamais été avare de ses efforts, y compris défensifs pour venir aider Poundjé face à Thauvin et Sakai.

Nicolas de Préville a été de tous les bons coups. © AFP - Nicolas Tucat

C'est sur son centre, a priori anodin, qu'est venu le penalty libérateur de Kamano. Et c'est lui qui, sur un contre éclair et un plat du pied parfait, a donné deux buts d'avance à Bordeaux. La saison dernière Nicolas de Préville avait montré la voie à son équipe en ouvrant le score face à Marseille. Manifestement l'OM lui réussit.