Ligue 1 : Briand libère les Girondins de Bordeaux face à Toulouse (2-1)

Idéalement lancé par un but de Basic, Bordeaux a ensuite été beaucoup trop spectateur ce dimanche pour empêcher l'égalisation toulousaine. Mais Briand a surgi pour lui éviter une nouvelle déception.

Bordeaux, France

Les Girondins ont stoppé leur série de quatre défaites de rang toutes compétitions confondues, eux qui n'avait plus gagné depuis le 20 janvier. Mais ils doivent une fière chandelle à leur attaquant après un match que l'équipe toulousaine, qui n'a jamais lâché le morceau, aurait pu tout aussi bien remporter.

Merci Briand

87 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Bordeaux pour prendre l'avantage. Centre au second poteau de Kamano pour la tête de Basic abandonné par la défense toulousaine (1-0, 2ème). C'est le premier but du Croate en Ligue 1. Une belle entame qui n'a malheureusement pas de suite. Le derby fait pschitt jusqu'à la 26ème minute où, lancé en profondeur, Sanogo rate l'égalisation face à Costil. Le TFC qui rate encore le coche sur une tête de Moreira, pourtant seul.

Cahuzac, ici à la lutte avec Tchouaméni, a réussi à égaliser pour le TFC. © AFP - Nicolas Tucat

Mais les Toulousains insistent, monopolisent le ballon et trouvent l'ouverture sur un coup de pied arrêté, Cahuzac profitant d'un mauvais renvoi de la défense girondine. Toulouse flaire le bon coup, pousse mais se fait surprendre à huit minutes de la fin sur une subtile demi-volée de Briand (2-1, 82ème). Bordeaux s'en sort très bien.

Maja pas encore magique

Ses débuts sous le maillot bordelais étaient une des attractions de l'après-midi. Titularisé, le gamin de Sunderland a fait connaissance avec la Ligue 1. S'il s'est démené pour presser et pour assurer le repli défensif, Josh Maja a logiquement manqué de repères. Une frappe trop enlevée en première période, des déplacements et de remises intéressante mais pas de véritable occasion à se mettre sous les crampons. L'Anglais, seulement 20 ans, a paru un peu tendre dans le combat physique à l'image de ce duel épaule contre épaule perdu dans la surface de réparation toulousaine. Il a été applaudi à sa sortie (66ème), remplacé par Cornelius. On devrait le revoir.

A la mémoire d'Emi

Les Girondins ont rendu hommage à leur ancien attaquant Emiliano Sala dont les obsèques avaient eu lieu quelques heures plus tôt. Joe DaGrosa avait d'abord envoyé un message via Twitter. Avant la rencontre, le virage sud a déployé un drapeau argentin.

L'hommage du Virage Sud. © Radio France - Camille Huppenoire

Les joueurs bordelais portaient un brassard noir et le jeu a été arrêté à la 9ème minute pour une minute d'applaudissements du Matmut Atlantique en l'honneur du numéro 9. Emiliano Sala, dont le souvenir sera encore bien présent dimanche prochain lors d'un autre derby, celui de l'Atlantique, face à Nantes au stade de la Beaujoire.

