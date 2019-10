Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux remportent le derby de la Garonne à Toulouse (1-3)

Nicolas De Préville a été buteur et passeur face à Toulouse.

Bordeaux, France

Le match contre le PSG dans le rétroviseur, les Girondins de Bordeaux retrouvaient ce samedi leur "quotidien" comme décrit par le défenseur Laurent Koscielny. Emmenés par un Nicolas De Préville pressé, les Bordelais ont dominé leur voisin toulousain (1-3).

Nicolas De Préville, homme pressé

56 secondes. Nicolas De Préville n'a pas attendu pour refroidir le Stadium de Toulouse. Pas vraiment attaqué par la défense toulousaine, l'attaquant arme sa frappe, qui termine dans le petit filet. C'est le but le plus rapide de la saison en Ligue 1 (1e, 0-1). Intenable, De Préville trouve la transversale sur coup franc (13e) puis se mue en passeur décisif pour Pablo, à nouveau sur coup franc (19e, 0-2). Les Girondins de Bordeaux sont logiquement en tête à la pause.

Les Girondins manquent le but du KO dès la reprise, Reynet remportant son duel face à Kamano (46e). Ce n'est que partie remise pour les Bordelais : d'une frappe puissante à plus de 20 mètres, Hwang porte le score à 0-3 (53e).

Impuissants collectivement, les Toulousains s'en remettent à Koulouris pour réduire le score (61e, 1-3). Le but semble réveiller Toulouse alors que Bordeaux, de son côté, lâche du lest. Gradel trouve la barre (74e) puis Costil, qui n'avait guère eu à s'employer, assure une fin de match sereine aux siens devant ce même Gradel (87e). Bordeaux se relève après Paris et retrouve le haut du classement.

Le film du match

1' - Après 56 secondes de jeu, Nicolas De Préville ouvre le score pour Bordeaux ! 0-1

3' - Les Toulousains réclament une main mais l'arbitre ne bronche pas.

13' - Sur un coup franc qu'il a lui-même obtenu, Nicolas De Préville fracasse la transversale. Sa frappe a été légèrement déviée.

19' - Pablo est à la réception du coup franc de De Préville, 0-2 pour Bordeaux !

43' - La frappe enroulée de Hwang frôle la lucarne toulousaine.

46' - Superbe parade de Reynet sur un tir croisé de Kamano.

53' - Énorme frappe de Hwang qui met Toulouse KO ! 0-3.

61' - Toulouse réduit le score par Koulouris (1-3).

74' - La barre pour Toulouse ! Gradel échappe au marquage de Koscielny.

87' - Costil s'interpose devant Gradel.