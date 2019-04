Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux bien trop tendres à Saint-Etienne (3-0)

Remaniée et rajeunie, l'équipe bordelaise a d'abord fait front dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Avant de lâcher et de s'incliner lourdement sur des buts de deux anciens Girondins, Khazri et Debuchy. C'est la première défaite du Bordeaux de Paulo Sousa.

Un but et une passe décisive, Khazri a fait mal à Bordeaux.

Après deux nuls et une victoire, l'entraîneur portugais a donc découvert la défaite en Ligue 1. Après avoir réussi à faire déjouer les Verts pendant une mi-temps, son équipe a craqué. Saint-Etienne fait la bonne opération et revient à trois points de son rival lyonnais.

Le bonjour des anciens

Dans un chaudron bouillant (33935 spectateurs), Saint-Etienne pousse d'entrée. Nordin ne cadre pas sa volée (6ème) et Geoffroy Guichard explose sur un slalom et un but de Hamouma... refusé pour un hors-jeu limite.

Khazri réchauffe Costil avec deux frappes lointaines. Puis Bordeaux sort de sa coquille. Kamano frappe au dessus (30ème) avant d'être repris par un tacle de Perrin à l'entrée de la surface. 0-0, c'est le score à la pause.

Les Verts, peu inspirés, vont bénéficier d'un coup de pouce du VAR suite à une main involontaire de Palencia dans la surface. Khazri ne se fait pas prier pour inscrire son 13ème but de la saison en Ligue 1 et mettre Saint-Etienne devant au score (1-0, 56ème). Les Verts tiennent leur proie et doublent la mise sur un nouveau coup de pied arrêté. Khazri dépose le ballon sur la tête de Debuchy (2-0, 74ème). Et l'ancien défenseur bordelais s'offre même un doublé à nouveau sur corner (3-0, 90ème). Saint-Etienne s'impose sans briller face à un Bordeaux trop timoré.

La taxe d'apprentissage

En l'absence de Pablo, Jovanovic, de Préville, Lewzcuk, Sankharé et Poundjé, Paulo Sousa avait décidé de jouer la carte jeune à Geoffroy Guichard. Cissokho (19 ans), Lauray (21 ans) et Youssouf (19 ans) étaient titulaires. Les deux premiers ont participé à la bonne tenue défensive de l'équipe, le dernier a montré la qualité de son pied gauche même s'il n'a sans doute pas joué assez haut pour peser véritablement avant d'être remplacé par Briand (66ème).

Zaydou Youssouf techniquement ça fait vraiment plaisir. Quand il aura pris confiance à ce niveau, il sera indiscutable. J’aimerais qu’il tire les CF aussi. #ASSEFCGB — Gavégol (@gavegol) April 14, 2019

Comme l'ensemble de l'équipe, les gamins ont essayé, avant de subir et de craquer. Une forme de logique face à un adversaire plus expérimenté. Mais une sortie en Ligue 1 qui leur apportera. C'est une certitude.