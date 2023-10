Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : "Il faut quelqu'un qui tape du poing sur la table", demande Florian Brunet

Sa parole se faisait rare ces derniers mois. Depuis les incidents face à Rodez en fin de saison dernière, Florian Brunet avait pris un peu de recul. Mais la situation sportif du club l'oblige aujourd'hui à sortir de sa réserve avant le match capital de mardi (18h45) face à Caen. Une prise de parole avant tout pour expliquer pourquoi les Ultramarines, le plus grand groupe de supporters des Girondins dont il est le porte-parole, demandent le départ de David Guion. Un discours sans agressivité envers l'actuel entraîneur bordelais mais ferme.

France Bleu Gironde : Pourquoi demandez-vous aujourd'hui le départ de David Guion ?

Florian Brunet : Dans le football quand il y a une crise sportive majeure, malheureusement on ne peut pas changer l'équipe, on se tourne donc vers le coach et aujourd'hui, il faut tenter quelque chose. Il faut donc un nouveau départ, un choc psychologique même si ça ne marche pas à tous les coups. Là il y a une unanimité dans l'environnement du club, on veut tenter autre chose.

Et le plus vite possible...

On avait déjà fait part de nos doutes à Gérard Lopez cet été. Après on lui a fait confiance car on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait le boulot de son côté, et plutôt bien, et c'est aussi là le sens de notre message, il ne faut pas que ses efforts soient vains, inutiles et ne servent à rien. Donc, on essaie de pousser la présidence à prendre des décisions fortes avant qu'il ne soit trop tard. Là ce n'est pas encore le cas mais il faut réagir très vite si on ne veut pas passer à côte de nos objectifs. Et en foot, quand on veut un nouveau départ, on commence par changer la direction sportive qui est le coach. C'est lui qui fait l'équipe, c'est forcément lui qui fait les remplacements, c'est lui le patron des choix sportifs donc c'est lui qui doit être le premier à rendre des comptes sur ce qu'il se passe sur le terrain.

David Guion, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. © Maxppp

Qu'est-ce qui ne va pas pour vous ?

Cela fait deux ans qu'il ne trouve pas les leviers. Au moment de la descente, même si ce n'est pas passé loin à un point, il n'a pas trouvé les leviers. La saison dernière, il a fait du bon travail, il a réussi à révéler quelques jeunes et au final, il fait une saison très correcte mais encore une fois, il n'a pas trouvé les leviers psychologiques pour aller au bout, et notamment sur le match d'Annecy. Et cette année, il ne trouve pas non plus les leviers. On connaît David Guion, on sait que c'est une très bonne personne, qu'il se donne à fond malheureusement aujourd'hui l'intérêt collectif passe avant l'opinion sur la personne.

Sa personnalité cristallise les critiques...

C'est vrai que sa personnalité posé, réfléchi avec un coach qui protège beaucoup son groupe, on en est un peu lassé. Il faut quelqu'un qui tape du poing sur la table. On a besoin d'une personnalité plus forte, plus affirmée. On est aussi très interrogatif sur certains choix même si on n'est pas des spécialistes et qu'on n'est pas à l'entraînement tous les jours. Encore une fois, notre jugement est global, aujourd'hui on n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un capable d'aller chercher dans les tripes des joueurs et de réveiller cet effectif.

Le Virage Sud avant un match des Girondins de Bordeaux. © Maxppp

Justement, quelle est votre position sur les joueurs ?

On ne peut pas les exonérer de la situation. Il y aura des messages forts demain face à Caen. Pour l'instant, il n'y a pas de crise ouverte entre le club et les ultras. On est juste dans notre rôle et ils doivent être dignes de la lourde histoire qu'ils portent sur leurs épaules. Et pour le coup, ce n'est pas le cas ! Aujourd'hui, ils ne font pas les efforts nécessaires et ils n'ont pas la concentration nécessaire pour être dans les objectifs du club.

Quelle est votre relation avec la direction du club ?

Comme dans toutes les relations, il y a des hauts, des bas, des divergences mais il y a toujours un dialogue sain. On a rencontré Gérard Lopez il y a quelque temps mais on n'est pas là pour tout raconter sur la place publique. On n'est pas là pour notre ego ou montrer qu'on est important. Il y a beaucoup de dialogues en sous-marin. Les relations sont bonnes. Le travail a été fait cet été de façon clair, net et précis. Donc, il faut savoir être juste et ne pas tomber dans la vindicte populaire facile. Aujourd'hui, clairement, la présidence a fait le job maintenant il ne faut pas que ce soit pour rien. On a un intérêt commun. Chacun est dans son rôle. Après Ajaccio, la réaction du club a été trop rapide et on l'a dit. Parfois, c'est chaud, ça se frictionne mais tant qu'il y a du respect et du dialogue, c'est sain.