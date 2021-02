Lille accueillera 5 matchs de la Coupe du monde de rugby 2023

Le XV de France au stade Pierre-Mauroy ! Plus habitué aux exploits du LOSC en football, l'enceinte située à Villeneuve d'Ascq accueillera au total cinq rencontres de la Coupe du monde 2023 en France, dont une qui verra l'équipe de France affronter une formation de la zone "Amériques" pas encore connue à ce jour.

C'est une de plus que prévue initialement, alors que la convention de partenariat entre la Métropole Européenne de Lille et les organisateurs prévoyait l'organisation "d'au moins 4 matchs" entre début septembre et début octobre 2023.

En plus de la France, Lille accueillera également les rencontres de deux équipes européennes emblématiques, l'Angleterre (qui disputera deux rencontres à Lille), vainqueur du Tournoi des 6 nations en 2020, et l'Ecosse, qui avait battu la France lors de ce même tournoi.

Par ailleurs, certaines villes du Nord et du Pas-de-Calais, comme Arras, se sont positionnés pour accueillir les camps de bases de certaines équipes.

Il est déjà possible de pré-réserver des billets en se rendant sur le site officiel de la Coupe du monde de rugby 2023.

Les rencontres au Stade Pierre-Mauroy

· Jeudi 14 septembre 2023 : France – Amériques 1

· Samedi 23 septembre 2023 : Angleterre – Amériques 2

· Samedi 30 septembre 2023 : Ecosse – Europe 2

· Samedi 7 octobre 2023 : Angleterre – Océanie 1

· Dimanche 8 octobre 2023 : Asie/Pacifique 1 – Europe 2