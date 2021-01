Depuis le 1er janvier 2021, la police municipale de Limoges a étendu ses horaires. Elle travaille désormais sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Un changement non pas pour répondre à une hausse de la délinquance mais pour "continuer de déployer d’importants moyens humains et matériels".

Limoges : la police municipale fonctionne désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Désormais, en cas de problème, la police municipale est joignable à toute heure de la journée et de la nuit. Ce n'était pas le cas jusqu'alors. Selon le directeur de la sécurité, prévention et salubrité à la ville de Limoges, Cyril Sarlin, cela répond à une volonté de rester présent sur le territoire de la Ville. "La demande de la population est très forte, ce qui se traduit par un nombre important d'interventions" note le directeur. Ces dernières années, les interventions de la police municipale ont fortement augmenté, en passant de moins de 1500 en 2013, à 5 500 interventions en 2016, et 13 393 en 2020.Et d'interpellations : le nombre est en augmentation depuis 2015, avec 335 interpellations l'an dernier.

La délinquance n'est pas en hausse à Limoges

Pourtant, selon les services, la direction ne note pas de hausse de la délinquance. Au contraire. "Le sentiment d'insécurité a baissé de 32% entre 2015 et 2020. La présence de la police municipale est dissuasive" note Cyril Sarlin. C'est pourquoi les patrouilles pédestres seront renforcées, notamment en centre-ville entre 11 heures 30 et 19 heures. La Ville de Limoges souhaite aussi maintenir la présence des policiers du quotidien dans les quartiers prioritaires, ainsi que dans les parcs. La brigade de nuit va aussi être renforcée en nombre.

Cyril Sarlin, directeur de la sécurité à la Ville de Limoges Copier

10 recrutements en cours

Pour cela "on recrute" annonce Cyril Sarlin. "10 agents sont en cours de recrutements. On est jamais assez nombreux, mais nos effectifs sont adaptés aux besoins" explique le patron de la police municipale. De même, les 73 effectifs vont être réorganisés entre le matin et l'après-midi. Ce principe a été validé en interne après consultation avec les partenaires sociaux.

La police municipale est joignable par téléphone au 05 55 10 56 10, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures, à la caserne Marceau, 64 rue Armand-Barbès.