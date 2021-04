Logo, anciens joueurs, supporters : le Stade Foyen est tiraillé avant la rencontre UBB-Toulouse

La demi-finale de Champions Cup entre l'UBB et le Stade Toulousain, ce samedi, approche à grands pas. Ce match sera spécial pour le Stade Foyen (Gironde) qui a vu Ugo Mola, l'entraîneur toulousain, et Rémi Lamerat, le centre bordelo-béglais, faire leurs gammes ici.

C'est peut-être le plus toulousain des clubs de Gironde. Alors que la demi-finale de Champions Cup, ce samedi, entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain est imminente, le Stade Foyen s'apprête à la vivre plus intensément que bon nombre de clubs en Gironde. L'entraîneur toulousain Ugo Mola et le centre bordelo-béglais Rémi Lamerat sont tous les deux nés ici et ils ont début à Sainte-Foy-la-Grande.

C'est surtout un bon gars et un garçon très intelligent - Philippe, un éducateur de l'époque de Rémi Lamerat

Le logo du Stade Foyen ressemble, à s'y méprendre, fortement à celui du Stade Toulousain. Il est également rouge et noir et, là aussi, deux lettres - 'S' et 'F' - s'entrecroisent. Richard Curty, le co-président du club, revendique, non sans une pointe de chauvinisme, la paternité de ce logo : "Ils nous ont piqué nos couleurs, notre écusson et nos joueurs (rires) ! On n'a pas encore demandé d'argent mais on y songe !", s'amuse-t-il.

Le jeu des sept différences entre le logo du Stade Foyen (à gauche) et celui du Stade Toulousain. © Radio France - Montage YP

Il est beaucoup plus raisonnable quand il se remémore les débuts de Rémi Lamerat, le centre bordelo-béglais. Fred et Philippe, ses éducateurs de l'époque, ne tarissent pas d'éloges à son égard : "Il était complètement au-dessus à n'importe quel poste, du 8 au 15", assure le premier avant que le seconde n'abonde : "C'est surtout un bon gars et un garçon très intelligent." Par la suite, Rémi Lamerat était parti au Stade Toulousain à l'âge de 15 ans. Un club qui plaît beaucoup aux petits Foyens qui s'entraînent. Certains comme Kilian n'ont pas peur de le dire : "Moi je supporte Toulouse depuis que je suis petit, donc allez le Stade ce week-end !"

Le terrain d'entraînement de rugby du Stade Foyen. © Radio France - Yvan Plantey

Pour Richard Curty, "le Stade Toulousain est un _club ancré dans le rugby et l'esprit des jeunes_. Mais nos enfants ne rencontrent pas souvent Toulouse contrairement à Bordeaux-Bègles qu'ils affrontent régulièrement." Les discussions lors du prochain entraînement, mercredi prochain, risquent d'être animées.