Loïc Jacquet prend sa retraite : "Je pars sans crainte pour l'avenir du Castres Olympique"

Il y a Guirado, Ouedraogo, Kockott... et Loïc Jacquet. Quatre noms que l'on ne verra plus sur les feuilles de match de Top 14 la saison prochaine. Loïc Jacquet, qui aura fait les belles heures de l'ASM puis de Castres, revient sur des années de plaisir et pense maintenant aux vacances.

Loïc, on imagine de la déception après cette finale perdue...

"C'est une très grosse déception pour les joueurs et le club. Pour les supporters aussi qui ont fait le déplacement. D'ailleurs, ils ont encore été merveilleux. On a vraiment de la chance d'avoir un public comme ça. C'est dommage mais sur le match il n'y a pas photo. Montpellier mérite sa victoire. Ils ont été présents dès le début du match, nous non. On n'était pas là. On a fait trop de fautes de main. C'était compliqué de revenir avec 20 points de retard à la mi-temps. Plus le temps passait, plus ça jouait pour eux. Une finale c'est ça. Il faut être prêt, répondre présent."

Comment expliquer ce démarrage raté ?

"On ne va pas se mentir, c'est mental. On a un groupe jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs. C'est bien pour l'avenir. Moi je pars mais avec aucune crainte pour l'avenir du club. C'est un groupe solide, qui se servira de cette expérience. Peut-être que la pression était trop grande. Collectivement, on n'y était pas."

Comment tu te sens toi après le dernier match de ta carrière ?

"Moi je suis plus dans un sentiment positif. Plus qu'une finale perdue, j'ai envie de repenser à toute ma carrière. J'ai peut-être un peu moins de tristesse que les autres. Je ne le vis pas comme les autres pour qui c'était la première finale. Pour eux, ça va être dur. Les vacances vont être dures. J'ai connu ça, il faut digérer ça mais c'est bien. C'est comme ça que le groupe va grandir."

Qu'est-ce que tu t'es dit au coup de sifflet final ?

"C'est une fierté de finir au Stade de France. C'est énorme. Venir ici, amener toute ma famille et mes amis dans les tribunes, c'est magique. Je repense à tous ces moments merveilleux que j'ai pu vivre avec Clermont, avec Castres... Ce titre en 2018. Il y a énormément de souvenirs qui remontent et des souvenirs positifs. Les finales perdues avec Clermont aussi ça fait grandir. En tant que joueur et en tant qu'homme. On trouve une force après ça pour repartir au travail."

Qu'est-ce que tu vas faire de l'été ?

Deux mois de vacances ! Je vais profiter. Je n'ai jamais eu deux mois de vacances depuis 18 ans. Je vais me reposer, digérer un peu tout ça. Une nouvelle vie s'offre à moi, c'est top."