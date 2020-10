Lopez, Pélissié, Azéma... les réactions après l'annulation du match UBB - Clermont

Le Covid n'en finit plus de perturber les calendriers sportifs. Ce vendredi, la Ligue nationale de rugby a annoncé que le choc du Top 14 entre Bordeaux et Clermont, programmé ce dimanche était reporté en raison de trois cas détectés du côté girondin. "Les personnes concernées, dont l’état de santé ne suscite pas d’inquiétude, ont été placées en isolement", précise la LNR dans un communiqué. Une nouvelle frustrante pour les Auvergnats, qui avait envie de se frotter à des Girondins remontés comme des coucous.

Camille Lopez, demi d'ouverture : "On a appris la nouvelle pendant l'entraînement. On effectuait un travail séparé et on nous l'a signifié avant d'entamer l'entraînement collectif. C'est dommage, car cela nous coupe un peu les jambes. On avait bien travaillé toute la semaine pour préparer cette rencontre. On est déçu de ne pas se déplacer à Bordeaux car c'était un gros test pour nous [...] C'est forcément frustrant. Car nous sommes des joueurs de rugby. Et ce dont on a le plus envie c'est de disputer des matchs. On a besoin de s'entraîner pour jouer mais ce n'est pas ce qui est le plus excitant dans notre travail. Il nous manque un peu de compétition, c'est clair. Mais on va tâcher de bien se reposer ce week-end pour bien préparer la réception du Stade Français la semaine prochaine. Si on peut jouer."

Adrien Pélissié, talonneur et joueur de l'UBB entre 2017 et 2020 : "Tous les lundi quand on arrive à l'entraînement, on ne va pas se dire 'on ne joue pas ou ce sera reporté', non. Sinon on ne va pas bien se préparer. Tous les week-ends, on se dit 'on va jouer' et puis on voit... les aléas qui peuvent arriver. Évidemment, il y avait de la déception, parce qu'on a tous envie de jouer au rugby, de montrer que semaine après semaine le travaille paie et que l'on progresse, mais on bascule [...] Toutes les équipes aujourd'hui font attention, mais c'est au petit bonheur la chance. Je ne pense pas que les autres équipes vont aller se rassembler dans des endroits publics, à aller boire un coup ou faire n'importe quoi. On a une vie de famille, on a nos proches, os amis, on les voit, mais on fait aussi attention, comme tout le monde dans la vie de tous les jours. On met les masques. On peut ne rien changer dans notre façon de faire et avoir trois cas la semaine prochaine. Ça ce sont des choses que l'on ne contrôle pas. On va passer un bon week-end de repos et reprendre lundi à 100% pour préparer le Stade Français."

Franck Azéma, coach de l'ASMCA : "Nous n’avions pas été confronté à ça, nous étions contents de jouer tous les weekends. Il faut s’adapter et ne pas le subir. Ce sera un match reporté mais nous n’avons pas perdu notre temps cette semaine, on a travaillé. Nous avons besoin de retrouver de la cohésion et de la confiance. Cela vient par les victoires mais aussi la qualité de ton travail au quotidien. On va avoir un weekend pour se reposer et pour ensuite faire une bonne semaine. Nous pourrons travailler avec de la consistance et dans l’intensité dès lundi. C’est une bonne chose même si nous aurions aimé jouer ce match. On ne peut savoir le résultat et comme Bordeaux on avait envie de jouer, comme tout le monde. Après Agen et la semaine de travail fournie, nous avions envie de faire un bon match à l’UBB. C’était une bonne semaine d’entraînement."