Toulouse, France

Tout est encore possible pour le Stade Toulousain dans la petite coupe d'Europe. Dans une poule très serrée, la seule chance pour les rouge et noir de viser les quarts de finale, c'est d'aller s'imposer à l'extérieur. Il y a donc cette première chance ce samedi soir à Lyon. Gagner au LOU, rien d'impossible ! Le Stade Toulousain l'a fait il y a trois semaines en championnat. Il faudra donc rééditer l'exploit mais cette fois ci, comme jeudi dernier, avec une équipe très remaniée et des jeunes envoyés au front.

La composition du Stade Toulousain

1- Neti, 2- Roumieu, 3- Van Dyk ; 4- Verhaeghe, 5- Faasalele ; 6- Madaule, 7-Kunatani, 8- Tolofua ; 9- Bézy, 10- Ntamack ; 11- Tauzin, 12- Perez, 13- Poï, 14- Mjekevu, 15- Guitoune

Remplaçants :

16- Marchand, 17- Mienie, 18- Faumuina, 19- Elstadt, 20- Axtens, 21- Cros, 22- Doussain, 23-David

Mjekevu : être prêt tout de suite

A 6 jours d'aller défier le Racing 92 en Top 14 dans sa toute nouvelle enceinte, l'équation est compliquée en terme d'effectif pour le staff rouge et noir. Il faut à la fois faire jouer les jeunes et garder dans le rythme les joueurs cadres. Mais aussi revoir des joueurs qui, en manque de temps depuis le début de la saison, ont profité de cette petite coupe d'Europe pour prouver qu'ils pouvaient bousculer l'ordre établi. C'est le cas de l'ailier Toulousain Wandile Mjekevu. Auteur de deux essais la semaine dernière, avant d'affronter le LOU une deuxième fois, le Sud-Af est tout sourire.

Cette petite coupe d'Europe, c'est sa compétition ! Titulaire à chaque fois, et en soignant les stats, alors qu'en Top 14 ses apparitions sont très rares. Il a donc peu de temps pour se montrer performant. "Je travaille beaucoup pendant la semaine, avance l'ailier pour expliquer sa capacité à être bon avec si peu de temps de jeu. "Il n'y a pas beaucoup d’opportunité de jouer alors quand je joue, je dois être presque nickel ! C'est ça la mentalité que je garde toujours". Peut-être qu'à force d'être bon à chaque fois en Challenge Européen, Wandile Mjekevu gagnera plus de temps en Top 14. On lui souhaite.

"Nos jeunes joueurs se sont donnés le droit de rejouer"

Malgré le retour au Top 14 qui se profile et la nécessité de garder des cadres dans le rythme, Ugo Mola, le manager toulousain, a choisi d'aligner, de nouveau, une équipe sans trop de cadres. La plupart sont laissés au repos. "Après sincèrement, nos jeunes joueurs se sont donnés aussi le droit, pour la plupart d'entre eux, de rejouer", estime l'entraîneur.

L'objectif de ce turn-over, c'était aussi, en dehors d’aguerrir les jeunes pousses, de remobiliser tout le groupe après la défaite à domicile contre Castres. "Sur les trois matches de championnat qui arrivent, avec deux déplacements difficiles contre des concurrents directs que sont le Racing et Pau, et la réception de Toulon, on aura besoin de tout l'effectif. " Alors même si les esprits sont, d'ors et déjà, un peu tournés vers le Top 14, il ne faut pas trop galvauder ce match de coupe d'Europe. Pour la dynamique et parce que dans cette poule 2 du Challenge Européen, tout reste encore très ouvert. A condition de gagner à l'extérieur.