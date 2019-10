Louis Picamoles fier d'être capitaine du XV tricolore face aux Etats Unis

Le montpelliérain Louis Picamoles est le capitaine du XV tricolore ce mercredi matin qui affronte les Etats unis pour le second match des Bleus en Coupe du Monde de rugby : une première pour lui

Montpellier, France

L'international montpelliérain Louis Picamoles est pour la première fois capitaine de l'Equipe de France de Rugby. Il s'est vu confier le brassard par le sectionneur Jacques Brunel pour le match contre les Etats Unis, deuxième match des Bleus de la Coupe du Monde au Japon qui se joue ce mercredi à 9 H 45.

Le sélectionneur Jacques Brunel, pour ce match et en prévision des matchs à venir, a choisi de laisser au repos plusieurs cadres de l'équipe donc le capitaine attitré Guilhem Guirado, coéquipier depuis cette année de Picamoles au MHR. Pour lui, donner le brassard de capitaine à Louis Picamoles "s'imposait naturellement. Il s'agit du joueur avec le plus d'expérience dans l'équipe qui vient d'être remaniée."

"Le capitaine n'est pas au dessus des autres joueurs, c'est surtout une responsabilité par rapport à l' arbitre" Louis Picamoles

Louis Picamoles prend son rôle de capitaine sans pression : " Je me sens un joueur comme les autres, avec juste l'envie de donner mon maximum à l'équipe et de partager un peu de mon expérience avec les plus jeunes."

" Nous les Français, pour bien jouer, on a besoin de prendre du plaisir." Louis Picamoles

Pour le match contre les Etats Unis, le capitaine Picamoles est clair : "pas question de passer à travers ce match, pas question d'être relâché dans nos têtes , on sait ce que ça nous a coûté par le passé, on doit faire un match sérieux surtout face à un adversaire plus modeste." Les Etats Unis ont perdu leur premier match face aux Anglais 45 à 7.

A 33 ans, Louis Picamoles dispute sa dernière coupe du monde .

