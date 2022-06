Loula Temsoury, une rugbywoman du CA Brive également Miss Corrèze 2022 pour casser les codes

C'est une joueuse de rugby au parcours singulier. Loula Temsoury a 18 ans et elle cumule le poste de Miss Corrèze et d'ailière au CA Brive. Une histoire particulière et la volonté de faire cesser des vieux clichés d'antan.

Loula Temsoury a démarré le rugby grâce à sa taille. "J'étais au collège avec une fille avec qui je fais du rugby encore, et dont le beau-père est entraîneur, raconte la jeune femme, et au vu de ma taille, parce que j'étais déjà très grande à l'époque en classe de troisième, j'ai pu démarrer seconde ligne". Elle mesure aujourd'hui 1m77. Ce sport l'a, en quelque sorte, décomplexé. "Pour une fois, ma taille, ça ne posait pas problème. Et justement, ça aidait les gens, là, entre autres, à aider mon équipe. Ça a beaucoup d'avantages d'être dans les plus grands" sourit-elle.

Une belle étape dans sa vie comme dans sa carrière

Sa taille n'a pas été qu'un atout dans son sport. Elle l'a été aussi récemment, lorsque Loula Temsoury a décidé de participer au concours de Miss Corrèze, un concours auquel elle voulait participer depuis sa tendre enfance. "Beaucoup de proches, beaucoup de membres de ma famille m'ont dit de faire ce genre de concours. Ça a porté ses fruits puisque aujourd'hui, je suis élue Miss Corrèze" raconte la jeune briviste.

Pour elle, cette élection, c'est la volonté de faire mentir les préjugés. "Ce que j'aime, c'est déjà partager le fait que je fais du rugby, puisque ça casse un peu les codes, les préjugés, puisque souvent, lorsqu'on dit à des personnes qu'on fait du rugby, on va sûrement être vu comme un garçon manqué ou on ne sera pas forcément vu comme une femme ou une jeune femme, alors qu'on peut être tout le contraire".

Aujourd'hui, je veux casser les préjugés - Loula Temsoury

Le jeune femme a des choses à dire. "Ayant déjà reçu des remarques à cause de mes muscles ou autre chose, c'est important pour moi aussi de montrer que, voilà, j'ai été élue Miss Corrèze, donc ça veut dire qu'une rugbywoman ou une femme qui joue, qui fait un sport, peut aussi gagner ce genre d'élection."

Loula Temsoury en match avec le CAB - DR

Quelques chambrages mais une magnifique année 2022 pour la jeune femme

Cela n'a pas empêché quelques chambrages, au moment de revenir sur les terrains du CAB. "Le lendemain de l'élection, il y a eu les cadettes du CAB qui jouaient leur quart de finale contre Toulouse. Et c'est vrai que tout le monde a scandé Miss Corrèze puisque j'étais dans les gradins. Et c'était assez marrant" sourit Loula Temsoury. De même, sur le terrain, cela devient un élément de motivation pour les coachs. "Pendant les matchs aussi, on me crie aussi "Miss Corrèze, faut pas que tu te pètes".

Et elle ne s'est pas blessée. D'ailleurs, Loula Temsoury en parle aujourd'hui, cette année, elle semble être née sous une belle étoile. "J'ai joué le week-end avant l'élection, j'ai marqué un essai. J'ai fait l'un de mes meilleurs matchs de la saison. Ensuite, la semaine d'après, j'ai été élue Miss Corrèze. Le mercredi suivant, j'ai appris que j'avais mon permis puisque je l'avais passé le lundi qui suivait l'élection. Il y a de très bonnes choses qui se passent et j'en suis très heureuse."

En première année d'école et de gestion de commerce à Brive, elle attend de savoir si elle passera en deuxième année, puis participera avec Miss Creuse et Miss Haute-Vienne à l'élection de Miss Limousin le 1er octobre prochain pour peut être aller à Châteauroux pour l'élection de Miss France. Mais, quoi qu'il arrive, dit-elle, Loula Temsoury continuera le rugby à Brive.