Lourens Adriaanse, ancien pilier de la Section Paloise, raconte son combat contre le cancer

Si Lourens Adriaanse a retrouvé le sourire, l'émotion affleure parfois et les larmes montent quand il raconte l'année qu'il vient de traverser et son combat contre le cancer. L'ancien pilier de la Section Paloise (2017-2021), que les supporters n'ont pas oublié, annonçait en novembre 2022 être atteint d'un lymphome . À 34 ans, c'était synonyme de fin de carrière, et de reconversion à marche forcée pour celui qui imaginait honorer son contrat aux Sharks de Durban avant de passer à la suite. Depuis le 1er août dernier, il se sait en rémission et a accepté de revenir sur les mois difficiles qu'il vient de traverser.

« Tu sais que c'est un cancer ? »

Comme beaucoup, c'est presque par hasard que Lourens Adriaanse a appris sa maladie : "les derniers matchs de la saison, c'était dur, je me disais : « je suis devenu vieux ou quoi ?! », j'avais des douleurs au cou, dans la poitrine. Et à la fin de la saison, ça n'allait pas mieux, j'ai compris que quelque chose n'allait pas". Le 1er août 2022 une biopsie apporte une réponse nette : Lourens Adriaanse souffre d'un lymphome. "Je ne suis pas expert des choses médicales, ma femme m'a dit : « tu sais que c'est un cancer ? », ça n'en avait pas l'air, j'étais sous le choc, mais un peu soulagé aussi de savoir que ça pouvait se traiter".

De mois en mois le traitement – chimio et radiothérapie – s'alourdit pour faire reculer le cancer, le gaillard encaisse : "Être malade, c'est dur. Mais c'est important de ne pas être dans le déni, je me suis dit : « ok j'ai le cancer, mais je vais me battre, je ne l'aurai pas toute ma vie. » Et puis, Lourens Adriaanse passe un énième examen le 1er août dernier, soit un an pile après avoir appris le mal qui le rongeait : "Au moment des résultats le docteur n'arrêtait pas de me parler de rugby, de la Coupe du monde, je me suis dit que s'il était de bonne humeur, c'est qu'il avait une bonne nouvelle ! Je l'ai coupé : « Docteur, que dit mon analyse ? », il m'a dit que j'étais en rémission, c'était incroyable, un énorme soulagement pour moi et ma femme !" Depuis, Lourens Adriaanse a retrouvé le cours d'une vie normale. "Je me sens comme le moi d'avant tout ça, même si je n'ai plus trop la ligne !", plaisante l'ancien Springbok (6 sélections).

De pilier droit à expert-comptable

Sur l'annonce de sa retraite forcée, il relativise : "Forcément ça n'a pas été facile, mais finalement, qu'est ce que c'est d'arrêter le rugby à côté de devoir se battre contre le cancer. Le plus important évidemment c'est de se soigner." Avec sa femme et ses deux filles ils ont quitté Durban – la ville où jouent les Sharks – pour se rapprocher du reste de la famille, près du Cap. Lourens Adriaanse a entamé sa reconversion... comme expert-comptable. "C'était très clair pour moi je voulais devenir expert-comptable après ma carrière. Les études durent trois ans, je comptais m'y mettre dès la fin de mon contrat sauf qu'un mois après, j'ai appris pour mon cancer." Sa maladie a accéléré les choses puisqu'il a repris ses études avant même la fin de son traitement, et est actuellement en stage pour valider sa formation.

Le rugby n'est jamais loin, il assure en garder "l'état d'esprit", une expression qu'il prononce en français, tant la notion lui a été inculquée lors de son passage en Béarn. Et puis, quand il n'entraîne pas la mêlée d'une équipe de cadets du Paul Roos Gymnasium dans la banlieue du Cap, il en profite pour suivre assidument la Coupe du monde. À fond derrière les Springboks, même s'il se méfie de la France, "surtout si Cyril Baille revient en forme". Lourens Adriaanse qui en décembre retrouvera ses deux derniers clubs, les Sharks et la Section Paloise, il fera le voyage à Durban pour le match de Challenge Cup entre les deux équipes.