Luc Lacoste démissionne de la présidence de la FFR XIII

Par le biais d'un communiqué, la FFR XIII a annoncé la démission de son président. Luc Lacoste quitte ses fonctions après deux ans et demi, il évoque des problèmes de santé.

ⓘ Publicité

Luc Lacoste, depuis sa prise de pouvoir, avait voulu révolutionner à sa façon et apporté plus d'ambition au rugby à XIII. Il avait des volontés de renforcer notamment le championnat d'Elite 1. La FFR XIII reste cependant sur un gros échec avec l'annulation de la coupe du monde en France .

Malgré le couac, Luc Lacoste jugeait que "les gens sont attachés au rugby à XIII français et veulent que l'on reste une place-forte."

Le communiqué de la FFR XIII

“Être Président d’une Fédération, nécessite toute son énergie et beaucoup de temps dévoué à son sport. N’étant plus en capacité de remplir pleinement ce rôle, du moins tel que je le conçois, et devant ma santé devenue très fragile, après m’être assuré que le Secrétaire Général actuel de la Fédération était en mesure de prendre la barre du bateau et gérer la situation, j’ai enfin écouté mon corps et la médecine, et fais le choix de préserver l’essentiel : la santé.

J’aurai passé deux années et demie intenses et passionnantes au sein de la fédération.

Je remercie, pour leur confiance, l’ensemble du Comité Directeur ainsi que les clubs, ligues et comités qui m’ont toujours soutenu. Je remercie aussi l’ensemble des collaborateurs et partenaires de la Fédération pour le travail engagé.

Je laisse désormais le Secrétaire Général, Dominique Baloup, homme d’une capacité de travail importante, treiziste de toujours et homme de convictions, mener à bien les consultations qui s’imposent. Il dispose comme prévu par les statuts de 3 mois pour organiser les choses, puis poursuivre et renforcer les réformes engagées.

Jamais je n’oublierai les moments merveilleux qui ont rythmé ces 2 ans et demi.

Je suis profondément désolé de ce moment difficile à titre personnel, mais qui s’impose et m’oblige”.