Lucas Dubois choisit l'USAP pour trois ans de plus

Perpignan, France

Il est la révélation de cette première partie de saison à l'USAP. Le jeune ailier Lucas Dubois a fait 13 feuilles de match sur 14 depuis le début de saison, il a été 9 fois titulaire et a marqué 6 essais. Sa pointe de vitesse, ses appuis et sa vista ont fait très rapidement grimper en flèche sa côte de popularité dans les travées d'Aimé-Giral.

Forcément, un jeune joueur français qui se met évidence si vite à ce niveau ne peut que susciter de l'envie et le Top 14 lorgne bien évidemment sur lui. Lucas Dubois porte le maillot sang-et-or depuis l'école de rugby et il a choisi de rester à l'USAP pour les trois prochaines saisons.

Après le deuxième ligne Alban Roussel, cette signature de Lucas Dubois est une bonne nouvelle pour le club catalan, en attendant désormais la signature du demi d'ouverture Matteo Rodor.

Lucas Dubois :« L’USAP est mon club de coeur en étant de Perpignan, et aujourd’hui je réalise le rêve que j’avais de signer mon premier contrat professionnel avec cette équipe. C’est un aboutissement de toutes ces années de travail et j’ai envie de m’épanouir encore avec mes coéquipiers. Je vis déjà un début de saison idyllique, je ne pensais même pas à intégrer les professionnels et porter ce blason au centre d’Aimé Giral au mois d’août. Je ne peux aujourd’hui qu’être fier et heureux de la confiance que me donne le staff et j’ai encore envie de progresser pour y rester le plus longtemps possible. »

L'USAP jouera ce vendredi à 20h45 contre Montauban à Aimé-Giral.

Communiqué de l'USAP