Lucas Paulos, nouvelle recrue du CA Brive : "C'est une équipe qui fait confiance aux jeunes"

Il y a dix jours, il a soufflé sa 23ème bougie. Lucas Paulos est arrivé au CA Brive début décembre, en tant que joker de Peet Marais, blessé au poignet. Le deuxième ligne argentin le confesse, il voulait venir jouer en Top 14. "J'ai envie de jouer, et je sens parmi l'équipe cette envie commune de grandir et de bien évoluer dans ce tournoi" raconte l'international sud-américain, au parcours atypique.

De l'Espagne à l'Argentine en passant par la France

Car, même si son pays est une terre de rugby, c'est en Espagne, à Madrid, qu'il a commencé à taquiner le ballon ovale. Il avait cinq ans, et il voulait faire comme un copain. "Après, je suis parti en France, au Stade Montois, à Mont-de-Marsan." Il y intègre le centre de formation et grandit. Mais, son rêve est de jouer avec le maillot ciel et blanc de son pays natal. Alors, Lucas Paulos concède à rentrer en Argentine. "Pour jouer en moins de 20 ans, il faut rester en Argentine. Je suis donc rentré" explique le grand gaillard, (1m99 et 123 kg).

Ce qu'il fait, avant d'intégrer la franchise Jaguares, une équipe qui représente l'Argentine en Super Rugby. Il fait partie de l'effectif finaliste en 2019, battu uniquement par les Crusaders australiens. "On voulait montrer ce qu'on pouvait faire contre les néo-zélandais ou les sud-africains. Quand ils venaient chez nous, ils s'interrogeaient : va-t-on pouvoir l'emporter ?" Un souvenir très fort.

Pas aussi fort que ce tournoi des Tri Nations. Les deux premières sélections du jeune Lucas Paulos avec les Pumas argentins. Il est dans les tribunes quand il voit son équipe battre les terribles All Blacks. "C'était la première fois que mon pays battait les Néo-zélandais. C'était touchant". Mais pour progresser, c'est en France que le jeune Lucas Paulos veut prendre racine.

"C'est une équipe très jeune et qui joue beaucoup. Et ça change !"

Arrivé en décembre, Lucas Paulos a été bien intégré par le groupe. "Des fois, cela fait peur d'arriver dans un nouvel endroit. Mais, ils m'ont bien reçu. J'ai vu que beaucoup de monde suivait cette équipe de Brive, et c'est plus facile d'arriver ici" explique le jeune Lucas, qui a pu longuement discuter avec Axel Muller, l'homme en forme au CAB en ce début de saison, argentin tout comme lui. "C'est une équipe avec beaucoup de joueurs qui ont 22, 23 24 ans et qui jouent. Ca change !" analyse l'international argentin, réputé pour être un bosseur. Il regarde des matchs le soir après l'entraînement pour travailler ses mêlées.

Lucas Paulos a signé jusqu'à la fin de la saison 2020/2021.