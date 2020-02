Lucas Tauzin en équipe de France : un Toulousain de plus en Bleu

Marcoussis, France

Quelques minutes seulement après avoir inscrit un magnifique essai face au Racing 92 et largement contribué au bon match des siens, malgré la défaite (30-27), l'ailier du Stade Toulousain Lucas Tauzin (21 ans) a appris qu'il était convoqué à Marcoussis cette semaine. Julien Hériteau (Toulon) forfait, il intègre le groupe des 42 pou préparer le match du VI Nations face au Pays de Galles.

En plus de Peato Mauvaka et de Selevasio Tolofua, ce sont donc trois joueurs Rouge et Noir qui ne seront pas à Toulouse cette semaine pour préparer le match contre Montpellier. "On va se débrouiller, ne vous inquiétez pas", a réagit Ugo Mola, "une expérience en équipe de France c'est toujours positif, mais il me tarde d'être début mars et de récupérer tout mon groupe, c'est aussi mon rôle de m'inquiéter". Le manager de Toulouse fait référence aux 6 internationaux appelés dans le groupe resserré des 28 pour préparer le Pays de Galles (Baille, Marchand, Cros, Dupont, Ntamack, Ramos). Chaque début de semaine ce groupe est élargi à 42 dans le cadre d'une convention signée entre la LNR et la FFR.