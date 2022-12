Lucas Tauzin : "J'ai pris mon mal en patience, je me suis préparé pour bien revenir"

Pas trop frustrant ce début de saison (blessure) ?

Ca l'est toujours quand qu'on joue pas ou qu'on est blessé, c'est sûr. Mais bon après c'est le jeu, c'est le rugby, ça fait partie de notre sport de se blesser. Et voilà, ça arrive. Donc j'ai pris mon mal en patience, je me suis préparé pour bien revenir et voilà.

Une superbe entrée contre le Munster (1ère journée de Champion's Cup) avec l'essai de la victoire !

Bon après des essais faciles, comme ça à l'aile, on en demande tous les jours. Mais oui, c'est sûr, ça fait plaisir déjà de rentrer, et de marquer. Après je suis un peu dégouté pour Ange aussi qui s'est blessé mais voilà. Après comme je vous le disais, ça fait partie du sport et c'est comme ça. On était 6/2 ... six avants et deux trois-quarts sur le banc, il fallait que je sois prêt à cette éventualité. Donc on m'a dit de rentrer, je suis rentré, j'étais prêt, comme n'importe quel joueur qui est sur le banc et qui doit répondre présent quand on fait appel à lui.

Réception des Sale Sharks dimanche (18 décembre), comment tu te prépares ?

On a regardé le match ce week end et c'est une équipe très physique qui joue. Donc si on veut être dans nos objectifs, il faut battre tout le monde et il faudra passer par eux. Mais c'est sûr que ça va être un match très compliqué et on va le préparer très sérieusement.

Tes objectifs personnels pour cette saison ?

Améliorer tout plein de points. On cherche toujours à s'améliorer et c'est toujours ce qu'il faut faire pour le haut niveau. Donc continuer à travailler, s'améliorer, jouer et gagner forcément.

Au centre ou à l'aile ?

Franchement, ça dépend des matchs. Je suis bien en deux postes, j'ai pas envie de forcément me fixer. Après le tout c'est d'arriver aussi à être performant aux deux postes plutôt que d'être un peu moyen dans les deux. Donc j'essaye de m'améliorer aux deux postes autant l'un que l'autre. Et quand on fait appel à moi pour jouer un poste, de répondre présent.