Luka Japaridze, pilier droit géorgien du CA Brive : "Brive est comme ma deuxième famille"

Quand on demande à son collègue de la première ligne Hayden Thompson Stringer ce qu'il pense de Luka Japaridze, voici ce qu'il dit. "Pour moi, Luka est en train de devenir le meilleur piller droit du championnat. Regardez-le dans les mêlées, sur le terrain ! Il est jeune...avoir ce niveau là à son âge, c'est énorme ! Il doit continuer à travailler, garder de la confiance, à ne pas se mettre trop de pression, profiter du moment, mais il va devenir un joueur de classe mondial".

Une marge de progression énorme depuis 2018

Un portrait dithyrambique que le jeune géorgien de 23 ans prend avec énormément de modestie. "Franchement, je ne sais pas. Je crois qu'il me manque encore un truc. Dans trois ou quatre ans, peut-être, mais là, pas encore" rit le jeune homme, qui se caractérise par ailleurs par son sourire large.

Un sourire mais aussi une grosse capacité à travailler. A Brive, Luka Japaridze s'est forgé une vraie réputation de bosseur, depuis son arrivée en 2018 au club. Il a été repéré par Jeremy Davidson en amont de la coupe du monde des moins de 20 ans où il a joué 4 matchs avec la Géorgie. Arrivé au club, sa première année au CAB a pourtant été assez complexe à gérer. "Je ne comprenais rien du tout, je savais tout juste à peine dire bonjour ou ça va" raconte le natif de Tbilissi. "C'est difficile quand tu n'es pas dans ton pays natal" concède-t-il. "Heureusement, il a beaucoup de géorgiens ici, c'est important pour s'adapter."

Titulaire contre Pau, il a joué 63 minutes contre les béarnais dans la mêlée © Maxppp - Stephanie Para

Le poste de pilier, où comment ne pas flancher

Désormais, Luka Japaridze comprend mieux les ordres en mêlées. La preuve : depuis les Espoirs et une blessure suivi de la Covid, il a gagné l'an dernier du galon jusqu'à être titulaire sur 6 des neufs premiers matchs de la saison actuelle. "J'ai confiance dans la tête" explique-t-il, "c'est important car si tu n'as pas confiance, derrière toi, tu as les deuxième et troisième ligne." Ne pas flancher, et proposer de belles prestations, c'est important. Luka se retrouve aussi dans le groupe briviste, aux côtés de Vano Karkadze ou encore de son colocataire Tedo Adzandadze.

"J'aime Brive" affirme le géorgien, "c'est comme ma deuxième famille. Au CAB, je connais tous les joueurs, le staff, les personnels administratifs dans les bureaux. Et puis, la ville, je l'aime bien. C'est une petite ville tranquille, il n'y a pas beaucoup de voitures." Ca lui plait, le calme, lui qui a grandi d'un petit village près des montagnes géorgiennes. "Là-bas, on est très haut, et il fait très froid" se remémore le jeune pilier.

Luka Japaridze est aussi fort ballon en main © Maxppp - Stéphanie Para

Un match dimanche contre le XV de France

Désormais, il ne veut plus quitter la France. Luka Japaridze a prolongé jusqu'en 2025 avec le club corrézien. Il rêve de jouer pour son pays, à la Coupe du Monde dans deux ans peut-être, mais avant ça, samedi contre le XV de France à Bordeaux. "Jouer pour ton pays, c'est différent. Quand tu chantes l'hymne...c'est une fierté. Je chante parfois" rit le jeune géorgien.