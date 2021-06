Malgré la défaite en finale du Top 14, les supporters du stade rochelais remercient leur club et les joueurs

Les supporters rochelais expriment leur tristesse, ce samedi matin sur les réseaux sociaux, après la défait de leur équipe 18-8 contre le Stade Toulousain vendredi soir en finale du Top 14. Mais ils renouvellent aussi leur soutien, et remercient le club à la Caravelle pour l'exceptionnelle saison au terme de laquelle les rochelais sont vice Champion de France, et Vice Champion Européen. Une centaine d'entre eux, a accueilli les joueurs au petit matin à l'aéroport de La Rochelle, à leur retour du Stade de France. Ils ont sorti une dernière fois les fumigènes et les drapeaux pour exprimer leur ferveur, et leur soutien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une défaite qui n'enlève rien à la formidable saison du Stade Rochelais

Beaucoup croyaient dur comme fer à la victoire, après l'éclatante victoire du Stade Rochelais en demi finale du top 14 contre le Racing (19-6). C'était oublier que cette finale, la première de l'histoire du club, contre Toulouse et son exceptionnel palmarès représentait une marche supplémentaire à franchir. Vendredi soir, les Rochelais n'y sont pas arrivés, mais cela n'enlève rien à leur formidable saison : ils sont tout de même vice-champion de France, et vice Champion d'europe, et ont fait vibrer comme jamais leur supporters. Beaucoup, le rappellent ce matin sur les réseaux sociaux, et remercient les club, et les joueurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une étape dans la progression vers le titre de Champion de France

Le réveil a pourtant un goût amer, ce dimanche matin pour les supporters, comme pour les joueurs ou l'équipe. Mais tous en sont sûr, cette finale, la première en Top 14 dans l'histoire du club, en appelle d'autres. La progression de l'équipe depuis son accession au top 14 en 2014 est régulière et maitrisée, elle devrait donc déboucher dans les années qui viennent sur un trophée. Peut-être était-ce trop tôt, s'interrogent certains supporters, qui endosseraient presque la responsabilité de l'échec.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour tous, le bouclier de Brennus est un rêve à portée de main, il suffit d'un peu de patience, et de travail. Et déjà, les supporters rochelais prennent date pour l'an prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les élus saluent aussi la saison du Stade Rochelais

Parmi les supporters du club, les élus saluent la saison du Stade Rochelais. Le maire de La Rochelle, qui était au Stade de France rendra hommage aux joueurs, ce samedi après midi en les recevant en mairie

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le président (pour quelques jours encore) du département de la Charente-Maritime, Dominique Bussereau exprime aussi sa fierté.