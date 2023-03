Marathon de Barcelone : Thomas Bosc, l'entraîneur des Dragons, réussit son pari

Quel beau week-end pour Thomas Bosc ! Le rendez-vous le plus important était avant tout le match des Dragons Catalans contre Hull KR et son équipe a signé un cinquième succès en cinq matchs de Super League. Dès la fin du match, dans la sono assourdissante de brutus, le speaker Arnaud Hamelin a incité le stade à encourager le coach des Dracs qui s'attaquait le lendemain au marathon de Barcelone.

C'était la troisième fois que Thomas Bosc participait à cette course qui regroupe plus de 15.000 personnes. Plus de 4 heures la première fois, un peu moins la deuxième, le coach des Dracs visait un chrono de 3 heures 45. C'est à l'arrivée une belle performance pour l'ex joueur emblématique des Catalans : 3 heures et 38 minutes. Pour l'anecdote, il se classe à la 3234e place du classement général.

