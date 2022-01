Martin Page-Relo après ses débuts européens avec Toulouse : "Des frissons à l'annonce de la compo"

Martin Page-Relo, après quelques minutes de Top 14 contre Perpignan il y a plusieurs semaines, a connu sa première titularisation avec le Stade Toulousain samedi face aux Wasps en Champions Cup. Retour sur un événement important de sa jeune carrière.

Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu serais titulaire ?

_"_A l'annonce de la composition, j'ai eu des frissons. C'est un rêve depuis tout petit, j'étais hyper excité. C'est différent d'être titulaire. Tu ne sais pas du tout comment ça va se passer. La pression était d'autant plus grande mais je n'étais pas en panique parce que ce moment je l'ai imaginé et tellement préparé en amont."

On repense au match après ?

"Bien sûr. J'ai passé ma journée du lendemain à regarder le match deux ou trois fois. Une dizaine de fois mes actions pour voir que j'avais fait de bien et de pas bien. Pour une première, j'avais des consignes que j'ai essayé de respecter. Notamment de mettre de la vitesse et de coller au ballon. C'est plutôt positif."

Tu connais déjà très bien le groupe...

"J'ai intégré le groupe il y a trois, quatre ans. Tous les mecs avec qui je joue je les connais depuis quelques années. Je m'entends très bien avec eux, ça se fait un peu tout seul."

"Je déteste perdre"

Comment tu es venu au rugby ?

"J'ai commencé le rugby à l'Isle-Jourdain quand j'avais cinq ans. Je suis arrivé au Stade à 11 ans. Ma dernière année Espoirs je suis parti un an à Carcassonne avant de revenir. Au Stade, tu te rends comptes que tu as énormément de chance parce que les infrastructures sont impressionnantes. Tu as plusieurs kinés... A Carcassonne, c'est un des clubs les moins riches de Pro D2. Quand tu reviens, tu te dis que tu as vraiment de la chance."

Que fait Martin Page-Relo hors rugby ?

"Je vois les copains, je joue à la Playstation. Je rentre souvent voir mes parents et mes potes du Gers. Je suis un peu hyperactif, je n'aime pas trop rester dans le canapé. Je vais au Padel, au golf..."

Avec toujours l'envie de gagner ?

"Depuis tout petit je déteste perdre. Je suis allé au golf avec mon frère contre les deux frères Arnold il n'y a pas longtemps. On a tout fait pour ne pas perdre."