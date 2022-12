Martin Page-Relo, demi de mêlée du Stade Toulousain : “J'apprends aux côtés du meilleur joueur du monde”

Une victoire contre l’USAP (34-13), ça fait du bien !

Oui, c'est essentiel. C'est une victoire à cinq points, ça fait du bien un bonus à la maison devant nos supporters. Donc c'est sûr que pour le moral, c'est toujours important. Après, on a vu quand même qu’il y avait pas mal de jeu assez brouillon, donc on a beaucoup de choses encore à travailler. Mais c'est sûr que cinq points à ramener c'est toujours important.

Nouvelle dynamique après la tournée d’automne ?

C'est sûr que les cadres nous amènent plus de sérénité lors des semaines d'entrainement, même les matchs. Mais après, c'est vrai qu'on voit qu'on arrive en fait un peu à se trouver lors des matchs. Là, il y a eu quand même de très bonnes choses positives. Donc franchement, c'est de mieux en mieux. On va aller chercher le plus de titres possibles et ça serait super bien.

Difficile d’être la doublure d’Antoine Dupont ?

D'un côté c'est pas évident, mais d'un autre, j'apprends aux côtés du meilleur joueur du monde. Il faut en retirer que du positif. Je m'entraîne avec lui tous les jours et je pense que c'est une chance avant tout.

Partir pour le LOU, dure décision ?

C'est pas facile de quitter son club de cœur, c'est sûr, mais je pense que j'ai d'autres objectifs aussi. Donc une décision assez difficile, mais une opportunité aussi je pense. Et donc non, toujours le sourire, envie de jouer au rugby et c'est le principal.

Partir pour mieux revenir ?

Après, ça, on verra. Je sais pas trop quoi répondre là (rires) !