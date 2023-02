Martin Page Relo : "Montrer que je peux assumer le poste de numéro 9"

Martin Page-Relo, comme d'autres joueurs de l'effectif du Stade Toulousain, a l'occasion de se montrer un peu plus en période de doublons. Sans Antoine Dupont, il a démarré à la mêlée le weekend dernier contre Montpellier. Et compte bien encore en profiter.

Martin, cinq points pris pour débuter la période de doublons c'est plutôt pas mal !

"C'est même très bien. Cette période est assez compliquée pour nous parce qu'il nous manque des mecs mais on a un très bon groupe cette année. On s'entend tous super bien. Entamer cette période de doublons comme ça, c'est plus facile pour la suite."

Quel regard tu portes sur Bayonne, qui point à la 5e place ?

"C'est une équipe qui joue. Il ne faut pas du tout le prendre à la légère. C'est intéressant de jouer contre une équipe qui n'a rien à perdre. Ce sera un gros combat. Ne pas croire que Bayonne n'est pas à sa place. Ils viendront avec des intentions. A nous de faire le boulot, on ne fera pas de cadeau."

Comment tu prépares ces périodes où Antoine Dupont n'est pas là ?

"L'an dernier, j'étais un peu dans la même position. C'était à moi de montrer que j'étais là. Cela s'était plutôt bien passé, il faut que ça se passe bien cette année. Je dois montrer que je peux être capable d'assumer le poste de numéro 9. Il y a Paul (Graou) aussi, on va essayer de relever ce défi. Quand on a la chance d'avoir un maillot sur le dos, on se donne à 100% sans forcément de pression supplémentaire."