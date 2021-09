Top 14 : le stade Aguiléra plein à craquer pour le choc Biarritz - Toulouse

Le Biarritz Olympique Pays Basque accueille le Stade Toulousain le 2 octobre prochain pour la 5ème journée du Top 14. Les places assises sont toutes réservées au stade Aguiléra. Le club ouvre donc des places en pesage pour accueillir le plus de spectateurs possible.

Les amateurs de rugby ont bien coché la date dans leur calendrier : le Biarritz Olympique Pays Basque (BOPB) affronte le Stade Toulousain le 2 octobre prochain dans le cadre de la 5ème journée de Top14. Pour l'occasion, les 9 000 places assises du stades Aguiléra sont toutes réservées. Une preuve de plus de l'engouement pour le BO depuis son accession en Top 14. Pour pouvoir accueillir le plus de visiteurs possible, le club ouvre les pesage : des places debout, vendues entre 15 et 25 euros.

Match à suivre sur France Bleu Pays Basque

Ce match est l'occasion de voir les Biarrots défier le champion de France et d'Europe en titre, mais aussi les stars de l'équipe de France comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou Anthony Jelonch

Le match sera évidement retransmis en direct sur France Bleu Pays Basque. Coup d'envoi de la rencontre 17h.