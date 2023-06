Match d'accession : Grenoble en quête d'un exploit face à Perpignan

Cette fois c'est bien le dernier match. Le 32e d'une saison interminable qui va quoi qu'il arrive s'achever avec une nouvelle réussite populaire, puisque cet "access match" sera disputé ce samedi soir dans un Stade des Alpes à guichets fermés, une première pour le FCG depuis février 2014 et la venue de Clermont.

"Il y aura match" - Zack Gauthier, pilier du FCG

Et même si les Catalans seront nombreux en tribune (environ 4000), l'appui du stade des Alpes ne sera pas de trop pour aider le FCG a réaliser un exploit. Car Grenoble ne partira pas favori, malgré l'histoire récente qui a vu trois équipes de Pro D2 s'imposer lors des quatre derniers matchs d'accession (Grenoble contre Oyonnax en 2018, Brive contre Grenoble en 2019, et Biarritz contre Bayonne en 2021).

L'USAP, 13e de Top 14, reste sur une bonne fin de saison avec notamment une victoire contre Toulouse. Par ailleurs, les Perpignanais ont l'expérience de ce match assez particulier puisqu'ils l'ont joué, et remporté la saison passée à Mont-de-Marsan. Pas grand monde ne donne la moindre chance au FCG. "T**ant mieux, sourit le pilier Zack Gauthier. L**orsqu'on a commencé la saison, personne ne nous voyait là et on y est quand même. On a confiance en notre jeu, on va envoyer du jeu, se faire plaisir, il y aura match c'est sur".

Frustré par sa courte défaite contre Oyonnax la semaine dernière en finale de Pro D2, Grenoble a tenté cette semaine d'évacuer la déception, ou au moins de la changer en colère en sentiment de revanche pour tenter de faire mentir les pronostics.

Karim Qadiri absent et des changements

C'est d'ailleurs ce qui explique les six changements décidés par les entraineurs pour ce match. "Il m'a semblé important de ramener de la fraicheur", explique le manager Fabien Gengenbacher dont ce sera le dernier match à ce poste (comme pour Patrick Arlettaz à Perpignan), l'idée que ces joueurs "apportent de l'enthousiasme et aident à la remobilisation car ils ont les crocs".

En revanche, en ce qui concerne l'absence de Karim Qadiri, ce n'est pas un choix mais bien une blessure. Le meilleur marqueur grenoblois cette saison a été touché à un doigt lors de la finale contre Oyonnax.

Les compositions des équipes