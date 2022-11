EN DIRECT - Pro D2 : Biarritz reçoit Aurillac avant la trêve, suivez la rencontre sur France Bleu Pays Basque

Dans un championnat de Pro D2 ultra-dense, où six équipes se tiennent en cinq points entre la 3e et la 8e place, le Biarritz Olympique a l'occasion d'accrocher l'un des six premières places dès ce vendredi soir pour la 10e journée de championnat. À condition bien sûr de battre Aurillac, 8e juste derrière les Biarrots. Les Aurillacois ne se sont imposés qu'une fois à l'extérieur cette saison, du côté de Soyaux-Angoulême, mais restent en embuscade pour faire un coup à Aguiléra, déjà tombé deux fois cette saison contre Mont-de-Marsan et Agen .

ⓘ Publicité

De leur côté, les Biarrots peuvent faire coup double : au tiers de la saison, ils peuvent se positionner dans le wagon de tête du championnat, et valider un deuxième bloc pour l'instant en dent de scie. Avant une coupure d'une semaine pour reposer les organismes, surtout les premières lignes, contraints de faire des matches entiers pour compenser le nombre de blessés.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30

loading